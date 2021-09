Yustin Arboleda sobre el Moengotapoe: "Los equipos del Caribe han mejorado"

SURINAM.- Yustin Arboleda, uno de los goleadores de Olimpia, manifestó la responsabilidad que implica iniciar la Liga Concacaf ante el Moengotapoe de Surinam.



El viaje de más de 20 horas hacia América del Sur, provocó mucho cansancio según el atacante colombiano.



“Ha sido un viaje cansado, jugamos un partido difícil en San Pedro Sula con una exigencia alta, luego fue poco lo que descansamos porque tempranos viajamos para afrontar este compromiso, pero sabemos que es una responsabilidad”, mencionó el espigado delantero de los Albos.





“Es la llave más compleja y si logramos pasar, nos esperan los mismos rivales que esperan ser campeón, como Saprissa y Alajuelense", dijo Troglio durante conferencia de prensahttps://t.co/9agTXy5TyW — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) September 21, 2021













Moengotapoe, el rival de Olimpia en los octavos de final, no será un equipo fácil según el cafetero. “hemos visto que al pasar de los años el fútbol se empareja más, sabemos que los equipos del Caribe han mejorado, será complicado, aunque no jueguen desde el mes de mayo, nosotros venimos con ritmo de competencia, mañana tenemos que hacer un partido inteligente”.



Yustin Arboleda, muy recordado por la prensa mexicano en la pasada Liga Concacaf por la lesión provocada al Chucho López, dijo que "cada torneo internacional que se juega es una vitrina para nosotros, en lo particular siempre me ha ido bien en estas competencias y queremos que las cosas nos salgan de la mejor manera”.



La visita a Surinam tiene un solo objetivo para Arboleda.“Enfocarnos en lo que podamos hacer, así que saldremos al campo a hacer lo que siempre hacemos, en nuestras fortalezas, será importante tener nuestro marco en cero”.