"Los árbitros hoy no te marcan un gol válido", se queja el "Potro" tras perder el clásico  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El técnico de Real España salió molesto tras perder 0-1 el clásico ante Marathón con un gol agónico de último minuto por la jornada 10 de la Liga Nacional.



“Obviamente hay molestia por perder el clásico; generalmente no me gusta opinar sobre los árbitros, no hay más circunstancias más que esas; pudimos ir ganando 1-0”, lamentó el mexicano.



El mandamás alabó el esfuerzo pese a la derrota y al desgaste que hicieron los jugadores de La Máquina por quedarse con 10 hombres desde el minuto 53.



“Hoy los jugadores hicieron el esfuerzo que había que hacer, ellos trabajaron de acuerdo a lo que les pedimos. Siempre con un hombre menos estábamos pasando menos problemas".



Finalmente, el “Potro” arremetió contra los árbitros, dijo que es lamentable el trabajo que hicieron, principalmente por no validar el gol en el complemento.



“Hemos tratado de siempre nada con el árbitro, pero es lamentable, hoy no te marcan un gol válido, entonces es complicado”, mencionó un poco molesto el estratega mexicano Gutiérrez al final del encuentro en el estadio Olímpico.



