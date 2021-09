Golpiza mortal a un aficionado del América causa repudio mundial  

FILADELFIA, ESTADOS UNIDOS.- El americanismo está de luto. Un aficionado del club murió tras sufrir una brutal golpiza que le propinaron otros seguidores del club azulcrema. Isidro Cortez, de 28 años, era la víctima.



El horrendo incidente ocurrió en un restaurante de Filadelfia, Estados Unidos, tras un partido de la Liga de Campeones Concacaf.





VEA: VIDEO: Así asaltaron cuatro ladrones la casa de una de las estrellas del Chelsea

El Departamento de Policía de Philadelphia publicó el video completo, en el que se ve a los agresores golpeando y amedrentando al joven tirado en el piso. EL HERALDO se reserva la publicación del material gráfico.



El lamentable hecho ocurrió tras el triunfo como visitante del Club América ante el Philadelphia Union, en las semifinales de la Concachampions



Las autoridades de Estados Unidos ofrecieron 20,000 dólares de recompensa a quien de información de los infractores.

Wanted: Suspects for Homicide in the 3rd District [VIDEO] https://t.co/Xj6Lpg0X4L pic.twitter.com/xQvZU1mhGj