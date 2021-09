VIDEO: Así fue asesinado un hombre por grupo de seguidores del América tras partido  

FILADELFIA, ESTADOS UNIDOS.- Aunque todavía se desconoce el motivo, un grupo de seguidores del América de México asesinaron a un hombre en las afueras de un restaurante tras un partido de la Liga de Campeones Concacaf.



Según información de medios internacionales, el hecho ocurrió en Filadelfia, Estados Unidos.



El video muestra como el grupo de personas con puros golpes le quitaron la vida a un sujeto que hasta el momento se desconoce la identidad.



El lamentable hecho ocurrió tras el triunfo como visitante del Club América ante el Philadelphia Union, en las semifinales de la Concachampions



Por otra parte, las autoridades de Estados Unidos ofrecieron 20,000 dólares de recompensa para quien de información de los infractores.



Wanted: Suspects for Homicide in the 3rd District [VIDEO] https://t.co/Xj6Lpg0X4L pic.twitter.com/xQvZU1mhGj