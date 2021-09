Jonathan Rougier: "No me quita el sueño ser llamado a la Selección Nacional"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Han pasado ya casi cinco años desde aquel ya lejano 30 de diciembre del 2016, cuando en ese entonces Jonathan Rougier disputaba una final del ascenso en el fútbol de Argentina, en donde sin imaginarlo el destino lo cruzaría con Diego Vázquez, su entrenador actual en el Motagua.



En aquella ocasión, Jonathan Rougier vestía los colores del Defensores de Pronunciamiento, equipo de su natal provincia de Entre Ríos, que en aquella oportunidad se jugaba el ascenso en Mendoza, provincia de donde es originario Diego Vázquez.

Sin imaginarlo, aquella épica tarde del 30 de diciembre de 2016 fue un nuevo comienzo para Rougier, quien impresionó a su ahora DT con su gran actuación en ese encuentro y semanas después terminó firmando por el Motagua, club en el que inmediatamente se convirtió en una de las grandes figuras y terminaría encontrando un nuevo hogar; Honduras.



Jonathan Rougier firmó contrato con los Azules un 7 de enero de 2017 y rápidamente se convirtió en el guardián de los tres postes del arco motagüense en donde durante su paso ya ha cosechado muchos éxitos y ha sido considerado como uno de los mejores porteros extranjeros en llegar al fútbol nacional.



Han pasado más de cuatro años desde que Jonathan estampó su firma como nuevo portero del Ciclón y durante ese tiempo simple y sencillamente ha hecho historia con las Águilas, conquistando tres títulos de la Liga Nacional -Clausura 2017, Apertura 2018, Clausura 2019- y una Supercopa de Honduras en 2017.



Tras varios años de vivir en el país y ser una de las grandes figuras del fútbol de Honduras, finalmente a Rougier se le presentó la oportunidad de nacionalizarse como hondureño, proceso el cual pudo finalizar hace unas semanas.



Luego de prestar juramento ante la Bandera Nacional, el guardameta de los Azules conversó con EL HERALDO acerca de sus impresiones tras haber realizado el largo procedimiento que lo une aún más a un país al que le ha tomado mucho cariño durante su estadía.

Sus impresiones tras la naturalización

¿Cómo te sentís después de tu naturalización?



Bien, la verdad que contento porque fue un paso que tal vez en un principio no tenía pensado cuando venía para acá, luego de haber estado acá, haber conocido gente, haber conocido todo el mapa, darme cuenta de muchas cosas que aquí he vivido y me han llenado de felicidad, así que tomé esta decisión sin ningún prejuicio, sin ninguna traba, mi familia apoyándome súper bien. Estoy contento y feliz con la decisión que he tomado.



¿Hace cuánto tomaste la decisión e iniciate el proceso para nacionalizarte?



La decisión desde que por ahí comenzamos a hablar con la gente del club y con Diego (Vázquez). Desde el primer momento que me lo dijeron no tuvo ninguna objeción y más cuando lo hablé con mi familia ellos me súper apoyaron. Ya es más de un año en el que se habló y empezó a tramitar todos los papeles y hacer todos los pasos legales para llegar a la naturalización.



¿Cómo vivió el proceso tu familia?



Bien, súper normal. Ellos me apoyaron siempre, han estado totalmente de acuerdo con que yo lo haga y llevarlo adelante, así que súper bien y una vez que se dio todo estaban súper orgullosos de mí, de haberlo logrado, porque también tiene su dificultad, no es fácil llevar a cabo el proceso y hacer todo y sin duda que están contentos porque también se pudo concretar un objetivo que una vez desde que se tomó la decisión de hacerlo se convirtió en un objetivo y llegar a él ha sido importante.



¿Cómo vivste el examen de la naturalización?



La verdad que los días previos un poco nervioso porque fue muchísimo material el que había que estudiar en poco tiempo, porque fue en un fin de semana que me dijeron que iba a hacer el examen y que había mucho material, pero bien, muy contento la verdad porque me gusta mucho lo que es la geografía, me gusta bastante el tema de historia, así que fue lindo aprender, fue lindo estudiar de un lugar que yo quiero mucho y que muchas cosas que no sabía y sigo aprendiendo poco a poco.



Estoy contento con eso, con mi esposa que me ha apoyado en los estudios, a veces nos quedábamos a las 1:00 o 2:00 de la mañana estudiando, ella me ayudaba a repasar y me tomaba lección, así que súper contento, he aprendido bastante y creo que mi esposa también porque le tocó ser maestra por las noches (entre risas).



¿Hubo algo que te costó aprenderte para realizar el examen?



Dentro de las que me sabía que fueron muchas, que he aprendido y que por momentos me es difícil retener son algunas de las estrofas del himno, que todavía no me lo sé completo la verdad y algunas montañas, porque Honduras tiene muchas montañas, mesetas, algunos valles que por ahí no tenía contemplados porque son bastante cantidad, creo que más que nada eso y los nombres de algunos presidentes que es difícil retener todos los nombres en tan poco tiempo.



¿Cómo te sentiste en el momento en el que eras juramentado como un hondureño más?



Era algo raro porque ahí ya daba el paso final, porque una cosa era hacer el examen y otra cosa es estar firmando papeles y otra cosa ya es estar dando el juramento frente a la bandera, que es el respeto máximo me parece dentro de todo el trámite por así decirlo. Fue muy lindo, emocionante, se me puso la piel de gallina y ahí se vineiron todos los recuerdos de la llegada, el arribo, me recuerdo todo porque no fue fácil tomar la decisión de venir, dejar todo allá y al día de hoy con el tema de pandemia y un montón de cosas más ya van a ser tres años que no veo a mi familia y la verdad que ha sido difícil pero dentro de esa dificultad he encontrado cosas muy gratas en todo este camino.

El momento en el que Jonathan Rougier prestó juramento como un nuevo hondureño tras haber aprobado el examen de naturalización. Foto: Cortesía Motagua





¿Te has sentido bien en todo este tiempo que llevas viviendo en Honduras?



Sí, por supuesto. Porque si no hubiera sido así yo me hubiese ido, eso sí, creo que una persona que no se sienta bien, o por lo menos yo, con mi familia no nos hubiésemos sentido bien o no nos hubiésemeos sentido cómodos. Obvio, hay momentos en los que a uno siempre le entra la duda, extraña un poco más, o extraña un poco menos.



Por más que uno está bien en un lugar siempre hay momentos donde la melancolía y la nostalgia están presentes, porque como uno no va a extrañar a su papá, a su mamá, a sus hermanos, los momentos compartidos, una gran cantidad de amigos que tengo en mi ciudad, mi esposa también, por momentos ver a mi hijo llorar extrañando a sus abuelos, a sus primos me parte el corazón, ese es un momento donde uno por ahí piensa sueña o quiere ver si está haciendo bien las cosas pero después también interpretas o te das cuenta que son más de cuatro años que estoy acá en el país, te das cuenta que son casi 1,500 días, la verdad que hemos estado bien y no puedo quejarme.

¿Qué han significado para vos estos más de cuatro años que llevas viviendo en Honduras?



Es un crecimiento personal, deportivo, en mi familia, en todo inmenso. La verdad que he madurado muchísimo, como te digo, tanto en lo deportivo, lo personal lo familiar, me ha dado un realce muy importante y para mí es dentro de esas cosas es algo que valoro mucho.



¿Hubo algún momento en el que sentiste que te costó adaptarte al país?



Sí porque es un mundo nuevo. Yo vengo de una ciudad muy pequeña, de un club pequeño, donde no había tanta repercusión... Aquí bueno todo fue puesto al 100% multiplicado por 10, y bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas y dentro de todo eso yo llegaba aquí, solo, sin conocer nada, sin conocer a nadie, sin mi familia, fueron bastante duros los primeros meses, fue bastante difícil pero bueno, pudiendo adaptarse en lo deportivo de a poco y cuando llegó mi familia fue distinto y mucho más llevadero y más lindo y empezamos a encontrar las cosas buenas.



¿Qué significa Honduras para vos?



Honduras para mí fue un nuevo inicio, un comenzar diferente con el aprendizaje de lo deportivo, con el aprendizaje y el crecimiento en lo familiar, en lo personal, de conocer muchas personas tan lindas y con gran corazón que la verdad hacen cosas para que el día sea lindo... Eso es Honduras, un día hermoso, un día que cada vez que te despertas encontras mejores oportunidades, mejores cosas para hacer, la predisposición de la gente de aquí de Honduras es muy cariñosa es honesta y lo llena a uno de alegría y satisfacción.



¿Qué es lo que más te ha gustado de Honduras?



Sin duda la calidad y el respeto de la gente, eso para mí es y lo he dicho siempre y me ha parecido que es muy importante como ha sido conmigo y con mi familia. Eso para mí ha sido lo principal, lo más importante que he rescatado desde el día que llegué a Honduras y sin duda que las bellezas naturales que tiene Honduras me han cautivado también muchísimo.

Junto a su esposa e hijo, Jonathan Rougier ha vivido grandes momentos, tanto a nivel deportivo como personal y familiar. Foto: Archivo

Enamorado de Roatán

A lo largo de su trayectoria con Motagua para nadie es un secreto que Roatán es uno de los lugares que prefiere visitar Jonathan Rougier en compañía de su esposa e hijo, demostrando que es uno de los tantos lugares que lo ha cautivado en sus ya más de cuatro años viviendo en Honduras.

Sin ánimo de ofender a nadie, Rougier hizo una comparación entre la encantadora isla hondureña y la ciudad de Miami, Estados Unidos, la cual tuvo la experiencia de visitar recientemente junto a su familia, eligiendo una y mil veces a la paradisíaca Roatán.



¿Hay algún lugar de Honduras que te haya cautivado?



Creo que está de más decir que Roatán es de los lugares más hermosos que he conocido. En estas vacaciones por el tema de irnos a vacunar tuve la posibilidad de concocer Miami, Estados Unidos y con mi esposa hablábamos mucho porque siempre se decía que Miami Beach aquí, que Miami allá, pero me pareció que se agrandaba tanto eso que nosotros siempre decíamos que si nos tocara volver a elegir escogeríamos Roatán, porque siempre se hablaba de que a Miami Beach iban todos los famosos, que la playa, que todo eso, que lo otro... Pero la belleza natural que tiene Roatán y la calidez humana que tiene la isla es hermoso y nosotros lo volvemos a elegir una y mil veces.



La Ceiba tabién nos gusta mucho, unas playas que están ahí en Tela, en realidad no están ahí, están un poquito antes, es un lugar que conocí gracias a Motagua, que hicimos la pretemporada, es muy tranquilo, hermoso, con algunas costumbres garífunas, así que son unos lugares muy lindos que he conocido. También he conocido las cuevas de Catacamas (Talgua), hemos ido también a una lagunas bellísimas.



¿Algún lugar que te falte por conocer?



A mí que me gusta bastante la historia y la arquitectura me quedan por ahí las Ruinas de Copán pero no he podido ir por el tema de que el viaje es bastante largo y bueno por mi familia y mi nene se hace un poco difícil hacer ese tipo de viajes pero si el tiempo lo permite en algún momento lo haremos.



¿Qué se viene para Jonathan Rougier después de la naturalización?



Primero pensar en mi familia, en que ellos estén bien, buscar el bienestar de ellos, el mío también porsupuesto, hacer las cosas bien en el club, que Motagua es la razón principal por la que yo llegué aquí, por la cual tengo que respetar y quien me da trabajo y la posibilidad de vivir de esto que me apasiona tanto y por lo cual tengo respetar estos colores y dar lo máximo todos los días, esa es la principal razón por la que yo llegué a Honduras, entonces tengo que respetar y ser consciente que ellos han apostado por mí por lo cual yo le he apostado a ellos en los últimos años.



También estamos haciendo crecer el emprendimiento que tenemos con mi esposa, dándole un poco más de forma, haciéndolo para adelante para ver si podemos hacer algo un poquito más formal y darle algo más de estabilidad a su proyecto.

Posible llamado a la Selección Nacional

Con el tema de la naturalización como hondureño, Jonathan Rougier se ha convertido en una opción a ser llamado a la Selección Nacional de Honduras para el proceso eliminatorio rumbo a Qatar 2022.



EL HERALDO, consultó al guardameta de las Águilas cual era su opinión al respecto del tema y esto nos contó:



¿Te hace ilusión ser llamado a la Selección Nacional?



Es algo que se puede dar, como no. Si se da yo feliz, porque bueno, me parecería muy hipócrita de mi parte decir que no quisiera ser parte de la selección, me parece que todo jugador del mundo quisiera ser parte de su selección y más con lo que me he identificado con esta nación, con esta gente que me ha llenado de alegrías, pero no es algo que me quita el sueño, no trabajo pensando en llegar a la selección, trabajo pensando en hacer las cosas bien para Motagua y acá estoy en el club que es a quien me debo.



¿Crees que Fabián Coito puede considerarte en el futuro?



Esa es una pregunta que tenrías que hacérsela a él, yo no puedo estar pensando si él va a pensar en mí, me parece que no me corresponde eso.



¿Cómo ves a los demás guardametas de la selección?



Me parece que no me corresponde, no es una pregunta que yo tendría que responder porque yo no soy entrenador de porteros, yo soy portero, no me parece que yo tenga que hablar de mis colegas, además creo que lo hacen muy bien.



¿Has podido hablar con alguno de ellos?



Con Marlon Licona habló mucho porque somos compañeros y con "Buba" (Luis López) he tenido la oportunidad de hablar varias veces, pero siempre cosas de por ahí de la vida, del fútbol cotidiano cuando nos ha tocado enfrentarnos pero no de otra cosa.

Jonathan Rougier mantiene una buena relación con Luis "Buba" López, portero titular de la Selección Nacional de Honduras. Foto: EL HERALDO Jonathan Rougier mantiene una buena relación con Luis "Buba" López, portero titular de la Selección Nacional de Honduras. Foto: EL HERALDO





¿Cómo ves a la Selección de Honduras para este proceso eliminatorio?



Muy bien, yo la veo muy bien a Honduras, creo que tiene un potencial inmenso, que tiene muchas posibilidades de llegar al Mundial, tiene un equipo sólido, bastante bien conformado, le han dado muy buena forma, le han formado muy bien, creo que le han dado una identidad y los equipos la respetan mucho, se ha ganado el respeto importante de muchos equipos y me parece que eso le da otro plus más para jugar cada partido y lo veo muy bien en esta eliminatoria.

Lo que más le ha gustado de Honduras

Luego de platicarnos acerca de su sentir ante la posibilidad de ser llamado a la Selección Nacional de Honduras, EL HERALDO le consultó al guardameta argentino acerca de sus cosas favoritas en Honduras luego de tener más de cuatro años viviendo en el país.



Jonathan Rougier nos contó acerca de sus comidas favoritas, canciones y hasta algunas costumbres que destaca del país.



¿Cuál es tu comida hondureña favorita?



Me gustan los dulces, me gusta mucho el alcitrón, no lo suelo comer mucho pero sí me gusta el alcitrón que se hace bastante en Comayagua.



¿Alguna música o canción hondureña que te guste?



No soy mucho de escuchar música pero de las que he escuchado me gusta el grupo "Los Bonitos", tienen una música bastante alegre, que son de aquí de Honduras y me gustan bastante. Los escuché por medio de mi esposa.



¿Se te han quedado algunas frases o expresiones que se dicen en Honduras?



No mucho, porque vueno, más que nada en el ambiente del fútbol las palabras que más abundan no son las mejores para reproducir, entonces intento no absorverlas (ríe).



¿Has aprendido algun baile típico de Honduras?



No soy muy buen bailarín, mi esposa puede dar fe de eso, no soy muy buen bailarín, no me arriesgo a faltar el respeto al baile hondureño (entre risas).



¿Algunas palabras que querrás dar como un hondureño más?



Mensaje como hondureño, me parece que alguna persona lo puede tomar a mal, entonces prefiero ser respetuoso, seguir respetando y ser la persona que soy, respetuoso, cariñoso y agradecido a Honduras y a toda la gente que me ha abierto las puertas, entonces estoy agradecido de ser parte.

El ahora portero nacionalizado hondureño se ha convertido en uno de los máximos referentes del Motagua en los últimos años, hasta el punto de ganarse la capitanía del conjunto Azul Profundo. Foto: EL HERALDO





¿Algún mensaje a la afición motagüense que te ha acompañado todos estos años?



Como lo he dicho varias veces, agradecerles por el apoyo que me dan, por estar siempre presentes con nosotros y garantizarles que vamos a dejar todo cada día, en cada entrenamiento y sin duda que en los partidos también. Vamos a transpirar la camiseta como aquí se dice y brindarlo al mil por ciento por esstos colores, por esta institución y por cada uno de ellos.

