La Real Sociedad empata 2-2 en visita al PSV en la Europa League

Aritz Elustondo (C) de la Real Sociedad y Joseba Zaldua (R) de la Real Sociedad lucha por el balón con Mario Gotze (L) del PSV Eindhoven durante el partido de fútbol del Grupo B de la UEFA Europa League entre el PSV Eindhoven y la Real Sociedad en el estadio Phillips de Eindhoven.

HOLANDA.- La Real Sociedad empezó su camino en la Europa League con un empate 2-2 en el terreno del PSV Eindhoven neerlandés, este jueves en la primera jornada del grupo B.



El alemán Mario Götze, campeón mundial con su selección en 2014, abrió el marcador para el PSV en el 31 y la Real Sociedad remontó a continuación con goles del belga Adnan Januzaj (34) y el sueco Alexander Isak (39), antes de que Cody Gakpo (52) pusiera el tanto definitivo de la igualada en el inicio de la segunda mitad.



La Real Sociedad se reencontraba con este torneo después de su eliminación la pasada temporada en dieciseisavos de final por el Manchester United inglés y no pudo ganar en su estreno.



Queda con el PSV igualada a un punto en el grupo B, que lidera el Mónaco, que ganó 1-0 al Sturm Graz austríaco.



En el partido de este jueves en el Philips Stadion, poco después de que Januzaj (25) enviara al larguero para la Real Sociedad, fue el PSV el que abrió el marcador, en el 31, por medio de Götze, que aprovechó un balón rechazado por el arquero Álex Remiro a tiro del británico Noni Madueke.



El equipo vasco reaccionó de la mejor manera y remontó antes del descanso.



Primero empató Januzaj (34), con un golpeo con el interior a centro de Joseba Zaldúa. El segundo de los blanquiazules lo firmó en el 39 el sueco Alexander Isak, también con asistencia de Zaldúa.



En la segunda mitad, el PSV igualó 2-2 en el 54, tras una espectacular jugada personal de Götze, que fue quien habilitó a Cody Gakpo, el autor del empate.



Jordan Teze envió al palo para el equipo neerlandés en el 90+2 y Mikel Oyarzabal tuvo una grandísima ocasión para la Real justo a continuación, pero el marcador no se movió del empate.



"Estoy orgulloso, contento y feliz. Cuando juegas este tipo de partidos siempre quieres ganar, pero cuando ves cómo se ha vaciado el equipo no queda nada más que felicitar a los jugadores", señaló satisfecho el técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil.



En la segunda jornada de la Europa League, la Real Sociedad recibirá al Mónaco, el jueves 30 de septiembre, día en el que el PSV visitará al Sturm Graz.