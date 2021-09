Bernardo Silva se queda y vuelve a brillar con Manchester City

LONDRES.- Durante el receso invernal se habló mucho de una inminente partida de Bernardo Silva del Manchester City. Venía de un par de temporadas con poca figuración y el propio técnico Pep Guardiola dijo que el portugués había expresado su deseo de marcharse.



El City trató de conseguir a Harry Kane, el artillero del Tottenham y de la selección inglesa, y se dijo que Bernardo podría ser parte de esa operación. Lo mismo cuando cuando al City le ofrecieron a Cristiano Ronaldo.



Al final de cuentas, ninguna de esas operaciones se concretó. No hubo cambios en el City, que sigue sin un centrodelantero neto, y Bernardo se quedó para su quinta temporada con el club.



Da la impresión, no obstante, de que tanto el club como el jugador están superando la situación incómoda que se creó.



El City anotó 11 goles en las primeras cuatro fechas gracias a los malabares de sus talentosos volantes y Bernardo bien podría haber sido el mejor jugador del equipo en este arranque de temporada. El sábado marcó el gol de la trabajosa victoria 1-0 sobre Leicester.



“Nos alegramos de que siga aquí”, aseguró Guardiola después del encuentro en el King Power Stadium, donde Guardiola presentó la misma alineación por tercer partido consecutivo — la primera vez que lo hace desde que llegó al club— y con Bernardo como titular.



No es de extrañar que Bernardo haya querido irse, sobre todo ahora que el City incorporó a Jack Grealish, por quien pagó 139 millones de dólares y quien se suma a un mediocampo que ya cuenta con Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Riyad Mahrez, Phil Foden y Raheem Sterling, además de Bernardo.



El portugués no anota mucho. Tampoco da demasiadas asistencias ni genera jugadas vistosas.



Pero pocos reflejan mejor que él la visión de Guardiola, con su capacidad técnica y su sacrificio. De hecho, Bernardo es uno de los jugadores más queridos por Guardiola y por la afición del City.



Bernardo fue clave en la conquista del título de la Liga Premier de 2019 tras una vibrante batalla con Liverpool. Al inicio de esa temporada, Guardiola dijo que el City consistía en “Bernardo y otros 10”.



Ahora que Foden y De Bruyne están recuperando su nivel, a Bernardo le costará entrar en el equipo. Pero el hecho de que no se haya conseguido contratar al delantero que buscaban implica que Guardiola seguirá alineando básicamente cinco volantes ofensivos y es posible que Bernardo pueda jugar más que la temporada pasada, en la que estuvo en solo 26 partidos.



Durante el fin de semana, Guardiola habló también de la importancia de tener jugadores zurdos, como Bernardo.