El Real Madrid se embelesa con Vinicius Junior

MADRID, ESPAÑA.- Vinicius Junior se ha encargado de que los hinchas del Real Madrid no no se obsesionen más con Kylian Mbappé.



Los simpatizantes del club merengue acabaron frustrados con la fallida negociación por Mbappé el mes pasado, pero han quedado fascinados con el despliegue goleador de Vinicius al cabo de cuatro fechas en la temporada.



Literalmente le han abierto los brazos al delantero brasileño, que brincó a las gradas para celebrar con el público tras marcar en la victoria 5-2 sobre el Celta de Vigo por la Liga española el domingo. El partido marcó la reapertura del estadio Santiago Bernabéu después de 18 meses.



Vinicius se abrazó efusivamente con los hinchas hasta que el personal de seguridad pudo soltarle para que volviera al campo de juego. Internarse en la grada le valió una tarjeta amarilla, pero fue un gesto muy apreciado por los aficionados que no habían podido entrar al Bernabéu desde su cierre por la pandemia y poner en marcha un masivo proyecto de remodelación



“Vini es un fenómeno”, dijo el delantero madridista Karim Benzema, autor de una tripleta el domingo. “Es muy joven y me gusta mucho jugar con él. Hablo mucho con él y ha demostrado que puede jugar siempre en este equipo”.



El atacante de 21 años suma cuatro goles en cuatro partidos, además de estar en buen sintonía con Benzema. En el pasado, Vinicius era criticado por su impericia frente al arco rival, pero claramente ha mejorado en ese aspecto, convirtiéndole en un jugador mucho más peligroso por su prodigiosa velocidad y endiablado regate.



“Está jugando muy bien", comentó el técnico merengue Carlo Ancelotti. "En este momento es un jugador de un nivel muy alto. Tiene una calidad impresionante. En esta primera parte de la temporada lo está haciendo muy bien, ayudando al equipo delante. Tiene que seguir. En este momento tiene confianza, está tranquilo y de cara a portería, bastante frío”.



Vinicius era un adolescente cuando llegó al Madrid en 2018 procedente del Flamengo por casi 45 millones de euros (53 millones de dólares). Sus prestaciones serán más importantes para Ancelotti en el futuro cercano, dado que el delantero Gareth Bale estará ausente por una lesión muscular.



El Madrid ha tenido a Mbappé en la mira para reforzar su ataque. Pero no pudo cerrar un acuerdo con el Paris Saint-Germain, pese a que se habló de una oferta que habría excedido los 200 millones de euros (235 millones de dólares). El club español tendrá que esperar hasta la próxima temporada para adquirir al atacante francés, quien para entonces será agente libre.



Ancelotti está más que contento con Vinicius y un ataque del Madrid que es el más goleador de la Liga, con 13 goles en cuatro partidos.



Pero la defensa, sin el capitán Sergio Ramos, se ha visto frágil, encajando seis tantos. El Madrid remontó dos veces el domingo para someter al Celta.



"Lo que no está tan claro es la organización defensiva, que tiene que mejorar”, dijo Ancelotti.



El Madrid, que completó una temporada sin títulos la pasada temporada con Zinedine Zidane en el banquillo, se enfoca ahora en la Liga de Campeones con una visita al Inter de Milán para estrenarse en el Grupo D.



Por el torneo local, el siguiente compromiso será en la cancha de Valencia el domingo. El Madrid lidera con 10 puntos, empatado con el Valencia y el campeón vigente Atlético de Madrid.