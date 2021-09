"Hay una especie de locura Messi", afirma Omar Da Fonseca, exjugador argentino del PSG  

PARÍS, FRANCIA.- Omar Da Fonseca, antiguo jugador argentino del Paris Saint-Germain que cubre las hazañas de Messi para beIN Sports desde 2012, celebra en una entrevista con AFP la "locura Messi", su "perfección" que despierta "al niño que hay en cada uno de nosotros".



Fonseca , de 61 años, que jugó en Vélez y Belgrano de Córdoba a principios de los años 80 y luego en el PSG entre 1985 y 1986, cuando el equipo francés obtuvo el primer título francés de su historia.



Entrevista:

P: ¿Recuerda dónde estaba cuando supo que Messi abandonaba Barcelona?



R: "No lo recuerdo, pero me lo tomé como una mala noticia. Me sentía un poco ligado a él. Fue un choque para todos aficionados al fútbol y a los que les gusta Messi".



P: Afirma que su carrera de comentarista se construye con Messi... ¿qué le ha aportado?



R: "He pasado los mejores momentos de adrenalina con él y me sigue provocando ese efecto. Me hace volver a la infancia. Messi es quien hubiera querido ser en el patio del colegio: regatear a todo el mundo, jugar con cualquier cosa, una bola de papel, una lata de conserva. Nuestro objetivo no era marcar goles. Era regatear al otro y Messi representa eso. Despierta al niño que hay en cada uno de nosotros. Me ha transportado a menudo a un plano emocional hacia el que no pensaba que el fútbol pudiera llevarme. Ha despertado muchas fragilidades en la gente. Hay una especie de locura Messi. Siempre digo: No entiendo a los que no comprenden que se pueda querer a Messi hasta ese punto. Messi, para mí, es una especie de perfección técnica, de excelencia, de visión... Es un simple jugador de fútbol, pero ha sublimado este deporte".



P: ¿Qué va a dar al PSG que este equipo no tenía?



R: "Habiendo hecho de todo, con su bagaje, a sus 34 años, va a jugar igual porque su juego no se basa en el físico, ya no va a correr más, saltar más alto.... Él reflexiona. Y después está su virtuosismo. Él es talento. Soy alguien que cree más en el talento y en la confianza que en la táctica. Está en una etapa de su vida en la que le da igual ganar el Balón de Oro o ser máximo goleador. Él quiere aportar al colectivo, que su equipo gane. Le da igual lanzar las faltas o los penales. Bueno, después, la pelota irá a buscar sus pies, no va a buscar los pies de Da Fonseca, no, la pelota quiere dormir en los pies de Messi.



P: ¿Mbappé - Neymar - Messi, mejor que la "MSN" del Barça?



R: "Son tres cracks. Hay una diferencia de edad, acabarán por ajustar sus egos, no me cabe duda. Para mí, va a ser un gran momento para el fútbol. Tener a estos tres en un mismo equipo... Decía al presidente del PSG el otro día: '¿Cómo vamos a tener que ir al estadio ahora? ¿En esmoquin y con zapatos brillantes o en pijama y con chanclas?' Hay una expectación, ilusión, deseo. Mis amigos mexicanos, peruanos, me dicen todos: 'Esperamos los partidos del PSG'. En Argentina, ya han inaugurado un tour operador para ofrecer unos 'Messi Tours' a París. Va a marcar un hito. Después, ¿ganarán la Liga de Campeones? Es cosa del destino".



P: ¿Cómo explica esta conexión argentina en París?



R: "Porque los argentinos somos los mejores (risas). No, creo que ha sido una confluencia de circunstancias. La lengua más hablada es el español. Di María es como el más veterano, Paredes era una buena oportunidad el pasado año, Icardi hace las funciones de goleador puro. Menos mal que Messi ha llegado después, si no habríamos dicho 'Ah, es Messi quien exigió...' Navas, Herrera, Rafinha también hablan español. La manera de bromear, de lanzarse retos en los entrenamientos como hacemos en Sudamérica... Todo eso crea una especie de emulación, de competición, en el buen sentido".



