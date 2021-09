Técnico de Marathón defiende a su compatriota Coito: " hace un trabajo muy bueno"  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El técnico de la Selección de Honduras, Fabián Coito, es blanco de críticas tras los pésimos resultado que obtuvo con la H en el inicio de la octagonal final rumbo a Qatar 2022.



Periodistas y aficionados al fútbol pidieron al DT que renunciara a su cargo por los malos resultados.



Ante la ola de críticas que se levantó en contra de Coito, el mandamás de Marathón, "Tato" García salió en su defensa y atacó a los que señalan al uruguayo.



"Uno lee cosas que no se entienden y a veces el primer autocrítico es Fabián (Coito). No tengo ninguna duda que hace un trabajo muy bueno y para hablar hay que tener conocimiento", dijo.



"Entonces yo veo cosas y no tienen conocimiento ninguno de los que están hablando y lo voy a seguir defendiendo, así sea Fabián u otro entrenador que vea que es honesto y que trabaje”, aseveró "Tato".



“Si me pongo a hablar estaríamos dos horas debatiendo, hablando y discutiendo con muchos de ustedes. Sí estoy dolido porque se perdió un partido donde Honduras hizo un buen primer tiempo jugando muy bien, neutralizando a Estados Unidos… ya en el segundo tiempo fue para el olvido", finalizó el también uruguayo.



La Selección Nacional de Honduras confirmó la noche del miércoles su peor inicio de las últimas eliminatorias mundialistas luego de sumar dos puntos en los primeros tres partidos de la ronda decisiva de la Concacaf.