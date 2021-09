FIFA quiere que los parones de selecciones solo se realicen en octubre

DOHA, QATAR.- La FIFA continúa evaluando sus polémicos cambios con respecto al futuro del fútbol y durante una reunión celebrada en Doha, Qatar, con exjugadores y entrenadores ha planteado que ahora los parones de partidos de selecciones nacionales se desarrollen durante octubre.



De acuerdo con el exentrenador francés, Arsene Wenger, esta nueva medida iría orientada a que a partir de 2028 se busque agrupar los partidos eliminatorios de equipos nacionales para octubre, terminando así con las diferentes ventanas FIFA que hay a lo largo del año.

"Todos los actores están preocupados por la cantidad y calidad de los partidos. Partimos de hacer menos viajes y menos cambios climáticos. La manera de combinar los partidos de selecciones y de los equipos no es la más adecuada. Hay que reducir partidos, pero tienen que ser mucho más interesantes. Los aficionados quieren partidos más importantes. Lo reclaman. Hay que reducir las diferencias entre las confederaciones y dar las mismas oportunidades", detalló Wenger.

Cambio de formatos

Con esta revolución en el calendario futbolístico anual, las diferentes confederaciones se verían obligadas a cambiar los formatos de sus eliminatorias, ya que por ejemplo, actualmente los parones de selecciones están establecidos para los meses de septiembre, octubre, noviembre, marzo y finalmente en junio, un mes antes del arranque de la nueva temporada.



A criterio de Arsene Wenger esto representa mucho desgaste para los futbolistas, por lo que quieren reagrupar las fases de clasificación para evitar largos viajes cada mes, por lo que agosto y septiembre irían orientados al fútbol de clubes, octubre para selecciones y a partir de noviembre nuevamente la actividad futbolística en las diferentes ligas.



"Hay que reorganizar todo. Los beneficios serían para todos, empezando por los clubes. No habría parones", reiteró Wenger.

Mundial cada dos años

Otro de los cambios que busca implementar FIFA y que he generado mucha controversia es la propuesta de realizar los Mundiales de Fútbol cada dos años.



El técnico francés informó que hasta la fecha unas 146 federaciones han pedido que ahora la Copa del Mundo se celebre cada dos años, sin embargo tienen que evaluar el panorama de cara a diciembre de este año.



" La respuesta de todos los actores ha sido muy positiva, incluso de futbolistas en activo. El 19 de diciembre se sabrá, si lo aprueban las federaciones. Hay muchas federaciones que no han disputado todavía un Mundial. Los parones de las selecciones son lo peor para los equipos y lo digo porque he sido entrenador de club durante mucho tiempo", detalló el exentrenador del Arsenal.



Por otra parte, el veterano DT mencionó que el calendario del fútbol mundial está cerrado hasta 2024, por lo que los Mundiales celebrados cada dos años podrían verse a partir del 2028, lo que obligaría a que los torneos de selecciones a nivel de confederaciones tengan que celebrarse en años impares.

