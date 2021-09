Coito previo a enfrentar a Estados Unidos: "Vamos con la intención de ganar el juego"  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El criticado director técnico de Honduras, Fabián Coito en una mezcla de paz y seguridad dice que la "intención es ganar el juego" ante Estados Unidos, de lo contrario la Bicolor entraría en una crisis en el comienzo de la octagonal final.



La Selección enfrentará, en su primer partido en casa de la eliminatoria, a Estados Unidos en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.



"Siempre estamos obligados a ganar, a veces dentro de la idea hay partidos que tienen diferentes dificultades. El argumento es el mismo que ha estado siempre; tener orden, variantes o razones conocidas por los futbolistas para que nos permitan dominar el juego y no el balón", aseguró el DT.



"Hay que limitar al rival en la estrategia y ver de qué manera podemos hacerle daño al rival", explicó.



"La obligación de ganar, o mejor dicho, la intensión de todo el equipo cuando entra a un terreno de juego es ganar el partido".



Todas las selecciones de la octagonal final ya perdieron puntos jugando de casa, apartando a México que está invicto y Honduras que aún no juega en casa.



La cita entre catrachos y los del Tío Sam está pactada para las 8:30 de la noche en el "maquillado" estadio Olímpico.



