Zack Steffen, portero titular de Estados Unidos da positivo al covid-19  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Zack Steffen, portero del Manchester City, dio positivo al covid-19 y se perderá al menos los dos próximos partidos de la selección de Estados Unidos en la clasificatoria de la Concacaf rumbo a Catar-2022, informó este domingo la federación de fútbol estadounidense (US Soccer).



La confirmación del positivo de Steffen llegó pocas horas antes del duelo que disputarán este domingo en Nashville (Tennessee) las selecciones de Estados Unidos y Canadá.



"Después de su resultado positivo inicial, Steffen fue aislado y el personal médico de US Soccer inició el rastreo de contactos", señaló US Soccer en un comunicado.



Poco después el organismo dio a conocer que el joven centrocampista de la Juventus Weston McKennie no entró en la convocatoria para este choque "debido a una violación de la política del equipo", sin dar más detalles.



El joven punta Gio Reyna (Borussia Dortmund) quedó fuera de la alineación por una distensión de isquiotibiales y se perderá también, al igual que Steffen, el partido del miércoles ante Honduras.



El once estadounidense ante Canadá está liderado por Christian Pulisic, delantero del Chelsea inglés, que fue duda hasta última hora por encontrarse en recuperación de un contagio de covid-19.



La alineación la completan el arquero Matt Turner; los defensas Sergiño Dest, Miles Robinson, Antonee Robinson y John Brooks; los mediocampistas Brenden Aaronson, Tyler Adams, Sebastian Lletget y Kellyn Acosta, y el delantero Jordan Pefok.



Tanto Estados Unidos como Canadá buscan su primera victoria en el octogonal final clasificatorio de la Concacaf al Mundial de Catar-2022 tras sus empates en la primera jornada ante El Salvador (0-0) y Honduras (1-1), respectivamente.



