Pulisic y Steffen se perderán partido ante El Salvador

SAN SALVADOR.- El atacante estelar Christian Pulisic y el arquero Zack Steffen se perderán el primer partido de la selección de Estados Unidos en la eliminatoria mundialista, el jueves ante El Salvador.



Se trata de dos ausencias relevantes en momentos en que la selección norteamericana busca reivindicarse tras el fracaso que le supuso no avanzar a la Copa del Mundo de 2018 en Rusia.



Pulisic, el jugador estadounidense de mayor renombre y quien juega regularmente con el monarca europeo Chelsea, no ha recuperado todavía su mejor estado físico, luego de dar positivo de COVID-19.



Steffen, portero suplente del monarca de la Liga Premier Manchester City, ha sufrido calambres en la espalda.



Ninguno de los dos abordó el vuelo fletado de la selección con destino a San Salvador. Permanecieron en cambio en Nashville, Tennessee, donde Estados Unidos recibirá a Canadá el sábado por la noche, en la segunda de 14 fechas del octagonal.



El técnico estadounidense Gregg Berhalter dijo que Matt Turner, jugador de 27 años que debutó en 2018 con el Revolution de Nueva Inglaterra en la MLS, será el arquero de inicio. Turner permitió un gol en seis partidos durante la Copa de Oro de este año, en la que Estados Unidos se coronó pese a utilizar un plantel alterno.



Berhalter consideró que es demasiado pronto para determinar si Pulisic, quien está completamente vacunado, se encontrará disponible para el encuentro del domingo.



“El entrenamiento del martes fue realmente muy ligero”, dijo el estratega. “Realmente no llegamos a evaluar tanto su acondicionamiento físico. En el próximo par de días, trabajaremos con él para ver exactamente dónde está, y recibiremos un reporte cuando volvamos”.



El atacante de 22 años se perdió el encuentro del 22 de agosto, una victoria del Chelsea por 2-0 sobre el Arsenal, y el del sábado, un empate 1-1 en casa de Liverpool. Reanudó sus entrenamientos con Estados Unidos apenas el lunes.