Brasil prescinde de jugadores que militan en la liga inglesa para premundial

SAO, PABLO, BRASIL.- Brasil prescindirá para la triple fecha de setiembre de la eliminatoria sudamericana para Catar-2022 de nueve jugadores que militan en clubes ingleses ante la negativa de la Liga Premier de cederlos, informó la prensa brasileña.



Entre los incluidos en la primera convocatoria de Tite que se pierden la triple fecha de este jueves, domingo y jueves próximo están Thiago Silva (Chelsea); Richarlison (Everton); Ederson y Gabriel Jesus (Manchester City); Raphinha (Leeds United), Alisson, Fabinho y Firmino (Liverpool) y Fred (Manchester United).



Tampoco estará Matheus Nunes (Sporting, Portugal), por no haber completado la vacunación contra el covid-19, según medios de Portugal y Brasil.



Junto a la inglesa, las ligas española, italiana y portuguesa habían rechazado inicialmente liberar a los sudamericanos para los partidos que se jugarán a inicios de septiembre por premundial regional.



Pero la Liga Premier fue la que se mantuvo más firme en la decisión, que causó polémica ya también perjudicó a otras selecciones de la región como Uruguay y Chile.



El argumento es que los clubes no podrían contar por un largo periodo con los futbolistas porque al regresar deberán cumplir con la cuarentena que exige el Reino Unido a los provenientes de Sudamérica por la pandemia.



Tras días de incertidumbre y sin lograr excepciones, quedaron excluidos los nueve citados por el entrenador Tite, que el viernes cubrió las plazas con otros futbolistas.



La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) mantuvo el suspenso hasta el domingo, pero no pudo avanzar en su deseo de contar con los futbolistas.



Este lunes, informó que 21 jugadores de la Canarinha ya se entrenaron en Sao Paulo. Se espera que Neymar y Marquinhos, del PSG, se sumen al plantel el martes.



Brasil, que marcha primero en la clasificatoria sudamericana con puntaje perfecto de 18 puntos en seis partidos, enfrentará a Chile, Argentina y Perú entre el 2, 5 y 9 de septiembre, respectivamente.