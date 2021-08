Uruguay se queda sin gol: pierde a Suárez y Cavani para la triple fecha eliminatoria

MONTEVIDEO, URUGUAY.- Los goleadores históricos Luis Suárez y Edinson Cavani y el defensa Sebastián Coates no jugarán con Uruguay en la triple fecha de septiembre del clasificatorio sudamericano para el Mundial de Qatar 2022.



Según informó la noche del domingo la Asociación Uruguay de Fútbol (AUF), "de acuerdo a la situación de público conocimiento que se ha producido para los jugadores provenientes de Inglaterra, ha decidido cancelar la convocatoria del futbolista Edinson Cavani", de 34 años, segundo máximo goleador histórico de la Celeste con 53 tantos.

LEA TAMBIÉN: La era Messi en el PSG comienza con triunfo en Reims



Más temprano, la AUF había anunciado que el entrenador Oscar Tabárez tampoco podía contar con Luis Suárez ni con el central Sebastián Coates, ambos por lesión.



El 'Pistolero' Suárez terminó este domingo el encuentro de su equipo, el Atlético de Madrid, frente al Villarreal por la tercera fecha de la Liga española con un "proceso agudizado en la rodilla izquierda y deberá realizar reposo deportivo durante una semana con tratamiento fisiátrico y posterior reintegro progresivo" a los entrenamientos, indicó la AUF.



Suárez, de 34 años, máximo anotador de la Celeste con 64 tantos, anotó un gol para el Atleti este domingo en el empate 2-2 con Villarreal a los 56 minutos y poco después fue reemplazado y apareció en el banco de suplentes del Wanda Metropolitano, en Madrid, con un hielo en la rodilla afectada.



Coates, por su parte, defensa del Sporting, actual campeón de Portugal, está con "sufrimiento inflamatorio de su rodilla derecha y actualmente en tareas de rehabilitación", según el comunicado de la AUF.



Para suplir las bajas, Tábarez citó al defensa Martín Cáceres y a los delanteros Federico Martínez y Agustín Alvarez Martínez.

ADEMÁS: Martín García sobre Saíd Martínez: 'Me veo perjudicado'



El 'pelado' Cáceres, miembro habitual de la Celeste desde hace 13 años, no había sido citado por Tabárez porque se encuentra sin equipo desde que culminó su contrato con la Fiorentina en junio pasado, aunque según medios de prensa está por unirse al también italiano Cagliari.



Alvarez Martínez, de 20 años, es una de las figuras juveniles que aparecieron en el último año en Peñarol junto a Facundo Torres, que por lesión no fue citado a la Celeste en esta ocasión. El 'Canario' es además con 9 tantos el goleador de la Copa Sudamericana 2021, en la que Peñarol jugará en semifinales con el Atlético Paranaense.



Federico Martínez, por su parte, fue uno de los mejores jugadores del recientemente finalizado torneo Apertura del Uruguay, donde defiende al Liverpool.



Uruguay marcha en cuarto lugar del premundial -el último que da un cupo directo a Qatar- disputadas 6 de sus 18 fechas con 8 puntos, los mismos que Colombia por con mejor diferencia de goles, detrás del líder Brasil (18), Argentina (12) y Ecuador (9).



La Celeste enfrentará en la triple fecha de las eliminatorias el jueves en Lima a Perú y posteriormente recibirá a Bolivia el domingo próximo y a Ecuador el 9 de setiembre en el estadio Campeón del Siglo, en Montevideo.

VEA: Honduras ya se encuentra en Canadá para iniciar la Octagonal de Concacaf