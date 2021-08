El derbi sampedrano entre Marathón y Real España se ha llenado de polémica

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Además de un gol mal anulado a Ramiro Rocca para Real España al minuto 20, Carlo Costly, de Marathón, también ha sido víctima de un penal no sancionado por el central Said Martínez.



Transcurría el minuto 33 cuando el veterano delantero de 39 años entró al área para cabecear un centro desde el costado izquierdo enviado por Selvin Guevara, fue aquí cuando el defensor aurinegro Junior García se tropezó y terminó 'tacleando' al '13' del "Monstruo".



Sin embargo, el árbitro central Saíd Martínez, quien estaba frente a la jugada, no consideró la falta y decidió continuar el partido en un nuevo error en este clásico.





Costly arrancó de manera sorpresiva como titular el clásico ante Real España, pues debido a su edad, suele entrar como revulsivo en el complemento de los encuentros del conjunto verdolaga, pero debido a su experiencia y jerarquía, el entrenador Martín García decidio ponerlo como delantero de centro junto a Brayan Castillo.



El único gol de Carlo en este Apertura fue ante Motagua en el mismo escenario cuando en el descuento le quebró la cintura a Marcelo Pereira tras un recorte y disparó cruzado con la pierna derecha para sentenciar el encuentro 2-0.