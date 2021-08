Victoria jugará su primer clásico ante el Vida después del ascenso

LA CEIBA, ATLÁNDIDA.- Más de cinco años que el clásico ceibeño no se realizaba en la Liga Nacional de Honduras y este miércoles se podrá disfrutar en el estadio Municipal de La Ceiba.



Victoria que no ha tenido una buena campaña en el torneo Apertura, buscará sumar sus primeros tres puntos ante el Vida en la jornada cinco.



Los cocoteros llegan muy motivados tras vencer 2-0 al Marathón de Tato García. Los verdes estaban invictos y fueron sorprendidos en La Ceiba.



Por otra parte, el Victoria comenzó el torneo con el pie izquierdo, Carlos 'Chato' Padilla fue separado del club al no ganar en las primeras dos jornadas.



El juez del partido para este clásico será Marlon Díaz, en compañía de José Espinoza, Leonidas Hernández y Marvin Cruz.

Posibles alineaciones

Vida: Roberto López, Carlos Argueta, Bryan Barrios, Juan Pablo Montes, Carlos Sánchez, Sergio Peña, Roger Sanders, Marvin Bernárdez, Luis Palma, Alexander Aguilar y Ángel Tejeda.



Victoria: Williams Robledo, Kenny Bodden, Carlos Palacios, Erick Álvarez, Edgar Cabrera, Marcelo Espinal, Alexis Vega, Damín Ramírez, Durvin Sánchez, Marlon Flores y Andrés Rentería.