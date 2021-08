Tato García sobre Liga Concacaf: “No me como el cuento cuando gano”

SAN PEDRO, SULA.- Marathón, líder de torneo Apertura con 9 puntos, ya le dio vuelta a la página tras su clasificación a los octavos de final de la Liga de Concacaf y ahora se enfoca en él vida.



Los verdes entrenaron el miércoles y en el plantel se respira buen ambiente, pero no hay exceso de confianza pese a sumar cinco triunfos al hilo en todas las competiciones.



“Creo que venimos en buena racha, el boleto que logramos ayer era uno de los objetivos que teníamos a corto plazo. El equipo descanso, y ahora pensamos en el Vida”, dijo el Tato.



Además, el estratega de los verdes comentó que dentro del plantel hay una competencia sana.

“Seguiremos jugando de la misma manera, el Vida es un buen equipo, pero lo importante es lo que hagamos nosotros. Tenemos un plantel competitivo, el tratamos de que todos puedan sumar minutos, hay una competencia sana dentro del plantel”.



Sobre si hay presión dijo: “La presión la tenemos siempre, ni me como el cuento cuando gano y me vienen flores, cuando me desestabilizo tampoco, el traspié va llegar, ya sea este fin de semana o el otro. Lo que debemos tener claro es que debemos seguir en la misma línea”.



La parte física “Todos los rivales son fuertes, el futbol es súper competitivo, es clave seguir ganando, Los partidos son cambiantes, una expulsión, un gol temprano, debemos estar siempre preparados para todo. Llevamos cuatro partidos en 15 días, pero el equipo ha respondido bien”, argumentó.



“Hemos hecho bien las cosas en este inicio, pero hay mucho por mejorar. El equipo tiene claro que esto apenas es el comienzo. ”.