Kevin Álvarez tras unirse a Real España: "No es retroceso; no vengo a pasear"  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El futbolista hondureño Kevin Álvarez arribó este jueves a San Pedro Sula para ponerse a las órdenes de Raúl 'Potro' Gutiérrez en el Real España tras su regreso a la Liga Nacional en calidad de préstamo por el IFK Norrköping de Suecia.



Álvarez llegó en horas de la mañana y se trasladó a la sede de Real España para ser presentado oficialmente y atender a la prensa deportiva. En sus primeras palabras ante los medios, denotó su felicidad por haber regresado al fútbol hondureño luego de su pasado en el Olimpia, además mostró su compromiso con el equipo y apuesta a convocatorias de la Selección de Honduras.



"Estar acá de nuevo lo tomo como un reto y estoy agradecido con Real España porque me abrió las puertas", dijo Kevin Álvarez.



En referencia a si se trata de un retroceso en su carrera dejó en manifiesto que "es un reto personal, he comenzado a ver colegas de ustedes que lo toman como un fracaso o retroceso porque ven el avance de otros; el peor error de un futbolista es ese, ver cómo va la carrera de otros, cada uno va a su ritmo y esto lo tomo positivo para mí, para estar cerca de la familia y para apuntarle a la selección nacional. Vengo a competir por una posición en el equipo y ganarme un puesto en la selección".



Y añadió: "Son seis meses que no vengo a pasear, no vengo a tomar a Real España como vacaciones, sino a trabajar fuerte. No lo veo como un retroceso, lo veo como una nueva oportunidad en mi vida".



Sobre su nivel físico dejó en claro que "vengo en óptimas condiciones", pero "vengo de un viaje largo, no sería recomendable, pero si el profesor lo solicita, estoy a su disposición" en caso de ser tomado en cuenta para debutar ante Real Sociedad en la jornada 4.