Julimar Ávila, la nadadora hondureña que puso en alto el nombre de Honduras en Tokio 2020

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La nadadora hondureña Julimar Ávila entró a los libros de la historia del deporte nacional al lograr una histórica clasificación a las semifinales de los 200 metros mariposa en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Lo logrado por la catracha de 24 años fue un hecho sin precedentes, ya que nunca en la historia de los Juegos Olímpicos Honduras logró avanzar a las semifinales en natación, algo que ni siquiera con la histórica Ana Joselina Fortín se pudo conseguir cuando participó en las ediciones de 1988 en Seúl y 1992 en Barcelona.

DE INTERÉS: ¿Por qué es histórico lo alcanzado por la hondureña Julimar en los Juegos Olímpicos de Tokio?



Julimar Cecilia Ávila Mancía se encargó de cambiar la historia y logró superar la prueba preliminar en los 200 metros mariposa y acceder a las semifinales de dicha competición, dejando una memorable participación para la natación hondureña.

¿Quién es Julimar Ávila?

Nacida el 21 de enero de 1997 en Boston, Estados Unidos, Julimar Ávila ha practicado la natación desde que era muy pequeña y a los ocho años tuvo su primera gran oportunidad en este deporte con los Delfines Sampedranos, con quienes logró participar en difernetes eventos nacionales e internacionales.



A pesar de haber nacido en Estados Unidos, Julimar se dice orgullosamente de La Lima, Cortés y de Trinidad, Santa Bábara, lugar de donde son oriundos sus padre Julio y Martha.

La joven de 24 años logró culminar sus estudios en Fisiología Humana en la prestigiosa Universidad de Boston y ahora está a la espera de poder iniciar una maestría en Londres, Reino Unido.



En el plano deportivo, Julimar Ávila ha representado a Honduras en competiciones como los Juegos Panamericanos, mundiales de piscina larga, un mundial junior en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el TYR Pro Swim Series en Tennessee, International Open y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y recientemente hizo realidad su mayor sueño; representar a Honduras en unos Juegos Olímpicos.

Semanas después de haber hecho historia en Tokio, Julimar Ávila conversó con EL HERALDO acerca de sus inicios en la natación, su trayectoria en este deporte, su participación en Tokio 2020 y los planes que tiene por delante.

+ Julimar Ávila, la nadadora hondureña que clasificó a semifinales de los Juegos Olímpicos

A continuación la entrevista con la destacada nadadora hondureña:

Sus inicios en la natación

¿Cómo se define Julimar Ávila?



Julimar Ávila es orgullosamente hondureña, es latina. Soy limeña porque mi papá es de La Lima y también cierta parte de mí es de Trinidad, Santa Bárbara para representar a mi mamá. Soy nadadora y represento a Honduras.

¿De dónde viene el nombre Julimar?

Cómo mi papá se llama Julio y mi mamá se llama Martha es una mezcla de sus nombres.

¿Cómo describe su infancia?

Yo nací en Boston, Estados Unidos, pero casi toda mi familia son hondureños y viven aquí en Honduras, entonces todos los veranos de chiquita he visitado Honduras, he vivido en La Lima, he pasado tiempo con mi familia y relajándome y disfrutando de todos los lugares que tiene Honduras, todos los bonitos lugares.



Desde chiquita empecé a nadar ya que mi mamá quería apender a como nadar y ella me llevaba a la piscina cuando tenía como siete meses pero de ahí también hice otros deportes como el fútbol, tenis... Pero con la natación, ese deporte ahí estaba en mi corazón y ahí vi que sí podía hacer algo, entonces ya cuando ya tenía ocho años mi papá encontró el equipo de Delfines Sampedranos, habló con Lenardo "Coro" Gonzáles y ahí empecé a entrenar con ellos.



¿Cómo es un día en la vida de Julimar Ávila?



Cuando estoy entrenando hay entrenos en la madrugada, entonces me levanto a las 6:30 y voy a entrenar de 7:00 a 8:30-9:00 y después regresó a la casa, como un poco de desayuno, tengo ejercicios vía Zoom con el equipo de 10:00 a 11:00 y después me relajo un poquito.



Cuando estaba tomando clases virtuales en Zoom yo tomaba mis clases ahí haciendo tareas y los trabajos, comía el almuezo como a la 1:00, entrenaba otra vez de 3:00 a 5:00, regresaba otra vez a la casa, hacía más tareas y tomaba mis clases de 8:30 a 9:00 y después a dormir para entrenar el próximo día.



¿Quiénes son las personas más importantes en su vida?



Mis padres ocupan el primer lugar porque desde chiquita me han apoyado, siempre cuando yo no podía manejar ellos se levantaban como a las 4:00 para llevarme a los entrenos que tenía con mi club a las 5:00 y después ellos manejaban y me llevaban a la escuela, me tenían que llevar otra vez de la escuela cuando estaba haciendo tareas al entrenamiento de nuevo, entonces siempres estabamos ocupados y ellos siempre me han dado apoyo.



También tengo que dar gracias a la Federación de Natación y al Comité Olímpico Hondureño porque ellos me dieron la beca FINA y ahí después de la cuarentena yo me movía al equipo en Florida y desde ahí en la semana de gracias en 2020 empecé a entrenar y ahí estaba entrenando para los Juegos Olímpicos.

Otra persona a la que quiero agregar es a la nadadora hondureña Karen Vilorio. Ella me ayudó mucho antes de los Juegos Olímpicos, hablaba con ella para pedirle consejos cuando estaba nerviosa, somos buenas amigas y siempre fuimos compañeras de cuarto en competencias internacionales. Ella es alguien a quien sé que puedo acudir si necesito conejos sobre natación, académicos y sobre la vida.

Julimar Ávila comparte una amistad muy especial con la también nadadora hondureña Karen Vilorio, quien fue uno de sus mayores soportes previo a estos Juegos Olímpicos.





¿Usted se sintió nerviosa en algún momento por practicar la natación?



Puedo decir que sí, siempre en estas competencias en las etapas más grandes siempre me ponía súper nerviosa, un poquito estresada porque quería nadar lo mejor posible y siempre estaba pensando en el tiempo, entonces algunas veces no me salía también pero trabajando con un ciclo deportivo, con mi equipo creo que me ayudó bastante este año para tener mi salud mental y eso me ayudó a mantener la calma durante los Juegos Olímpicos y ahí nadar la saluda posible.



¿Cómo es su rutina de preparación para alguien que practica la natación?



Obviamente hay que nadar en la piscina, pero creo que también es importante trabajar en la salud mental porque ese deporte es bastante de la mente porque no solamente hay que pensar en el tiempo pero hay bastante competencia, entonces trabajando en eso los deportistas tiene que estar enfocados. Es bastante entrenamiento porque yo sé que bastantes nadadores entrenan por la madrugada y después otra vez en la noche.



Hay que estar enfocado y tener determinación para nadar, entrenar y también sacar la parte académica.



¿Quiénes son sus principales referentes dentro de la natación?



Michael Phelps creo que para todos porque él ha nadado súper bien, se retiró cuando tenía un montón de medallas, montón de records, también es una buena persona, es humilde. Creo que también como Katie Ledecky, ella es alguien que es una inspiración porque desde chiquita también ha trabajado fuerte para representar a su país para nadar lo mejor posible y aunque en estos Juegos Olímpicos no le fue tan bien al principio ella siguió como luchando y terminó los juegos con un tiempazo y ya dijo que en los próximos Juegos Olímpicos le va a ir mejor, entonces ella no se dio por vencida y eso es una inspiración.



¿Hay algún nadador o nadadora hondureña a la que admire?



Yo nadé con Sharon Fajardo en mi equipo Delfines Sampedranos y desde chiquita ella fue una inspiración porque ella nadó en los Juegos Olímpicos en Beijing y también puedo decir que Ana Joselina Fortín ya que ella tenía tiempos súper rápidos y yo trabajaba fuerte para nadar así, para tener esos tiempos, los records y ahí estaba luchando para quebrar los records para tener records nacionales, porque eso es una inspiración, ser como lo mejor en eventos para representar al país.

+ Hondureños reaccionan orgullosos por la clasificación de Julimar a semifinales de los JJ OO

Lo que significa para ella la natación y representar a Honduras

¿Qué significa para usted la natación?



Es un deporte que amo, también es un ejercicio que puedo hacer para relajarme. En el segundo o tercer año en la universidad yo me estaba estresando, me sentía que era más como un trabajo pero ya después de la cuarentena y tomar tiempo fuera del agua encontré el amor para el deporte otra vez y ya lo estoy disfrutando.



Este deporte me ayuda con mi salud mental y me ayuda a relajarme y también me ha dado un montón de amigos, me ha dado la oportunidad de viajar y eso es superimportante porque y me siento superemocionada y animada porque ese deporte me ha dado la oportunidad de viajar, de tener amigo de por vida.

¿Cuáles son las claves y cualidades que hay que tener para la práctica de este deporte?



Yo creo que como en todos los deportes hay que tener perseverancia, determinación, disciiplina, una rutina porque también es importante, como la parte académica. Entonces cuando estás haciendo un deporte hay que saber como manejar el tiempo para entrenar y también estudiar y hacer las tareas y estar al día con todos los trabajos, entonces hay que tener bastante disciplina y también hay que saber y comprender que no todo va a suceder al tiempo que uno quiere, no vas a bajos tiempos todas las veces que nadas en una prueba, hay que luchar y tal vez vas a tener obstáculos pero nunca hay que rendirse, entonces hay que seguir luchando para alcanzar sus metas en este deporte.



¿Para usted que significa representar a Honduras en natación?



Siempre estoy orgullosa de ponerme mi chumpa que dice Honduras, de ponerme mi camisa de nadar, calificar para las finales. Desde chiquita he tenido el sueño de representar a Honduras en los Juegos Olímpicos y creo que desde que tenía como 11 mi primera competencia internacional ahí definitivamente dije que sí quiero representar a Honduras, quiero luchar, sé que voy a tener que trabajar fuerte y duro durante estos años pero algún día voy a alcanzar mi meta de representar a Honduras en esta etapa.

Participación en Tokio 2020

¿Cómo llegó a participar en los Juegos Olímpicos?

Yo califiqué con la universalidad, entonces es como utilizando los puntos FINA y en 2020 tiré un 2.4 en mis 200 libre, entonces eso me dio más puntos FINA que las nadadoras en Honduras, entonces en el ranking eso me puso arriba y creo que también yo nadé en todas las competencias del ciclo olímpico y ahí es que creo que por eso y la determinación que vieron, la federación y el comité me eligieron para representar a Honduras en los Juegos Olímpicos.



¿Cómo reaccionó al enterarse de la noticia de que iba a ir a Tokio?



Primero llamé a mis padres para decirles que todo el trabajo que hemos hecho ha tenido un resultado, porque como dije desde chiquita he trabajado para hacer este sueño realidad, entonces llamé a mis padres. Después se lo dije a mis amigos y ellos lo postearon en Instagram, pero sí, primero hablé con mis papás, les dije que todas las madrugadas, todos los entrenamientos, todas esas competencias, los boletos que hemos comprado, el sueño se ha hecho realidad.



¿Cómo fue la preparación previo el viaje a Japón?



La verdad nada cambió, seguimos entrenando duro, entrneando fuerte, nadé el CCCAN en Puerto Rico y después regresé a Florida a un campamento por una semana y después regresé a la casa para traer un poquito de ropa por un día y salí el próximo día para Tachickawa a un campamento en Japón y era un campamento de PanamSports para nadadores de los países panamericanos y eso creo que me ayudó bastante para desarrollar, acostumbrarme al horario antes de la competencia, hice amistades ahí también con gente de otros países y seguimos entrenando fuerte ahí y también antes del International Open en Puerto Rico y CCCAN. También mi entrenador del equipo con el que entrenaba tenía reuniones con los del ciclo deportivo y esa preparación de la fortaleza mental definitivamente me ayudó bastante en los Juegos Olímpicos.

Julimar Ávila hizo realidad su sueño de representar a Honduras en unos Juegos Olímpicos en Tokio 2020.







¿Cómo vivió esos días previo al viaje a Tokio?



Todo normal, la verdad no cambié nada, seguí entrenando fuerte, estaba relajada, calmada, estaba pensando positivo y solo pasándola bien con mis amigos, con mis compañeros, empujándolos a ellos y ellos a mí cuando hacíamos los brokens de la prueba y todo eso.



Una deportista no quiere cambiar algo antes de la competencia, entonces para seguir todo normal eso hicimos y por eso creo que nadamos tan bien.



¿Cómo se sintió al momento de arribar a Tokio?



Yo creo que ya cuando llegué con "Coro" González, Julio (Horrego) y salimos del avión ahí sí dije: "Esto sí está pasando, mi sueño se ha hecho realidadad". Yo sé que ya me habían dicho que iba a viajar a los juegos y a Tokio y todavía no lo creía y ya en el avión ya cuando entré a Japón e hice lo de aduana y todo eso salí y vi todos los rótulos que decían Tokio 2020 ahí sí me pegó un poquito que estaba superemocionada por todo lo que he trabajado ahorita se hizo realidad.



¿Cómo vivió con los demás atletas hondureños el hecho de estar en Tokio?



Cuando nos dejaron desfilar para la ceremonia todos estaban orgullososo de tener el traje, a mí me encantó el traje, y de poder caminar y yo sé que los abanderados estaban súper orgullosos de tener ese trabajo y de tener la bandera de Honduras y creo que todos estabamos orgullosos y animados.



Nosotros ya sabíamos que el país nos estaba apoyando, yo creo que el deporte como une a la gente, entonces nosotros sabíamos que con todo lo que ha pasado estos Juegos Olímpicos es un momento para unir a la población y para ir a poner el nombre del país en alto.



¿Cómo vivió el día de la prueba preliminar de los 200 metros mariposa?



Me levanté, fui a comer desayuno, después una amiga me hizo una llamada por Zoom y después me hicieron una videollamada de apoyo de uno de mis mejores amigos, de diferentes lugares todos me estaban hablando, apoyando, con los entrenadores también estaban en el Zoom y todos estabamos relajados, hablando sobre la prueba pero también yo les estaba diciendo cosas sobre Tokio y todo eso y creo que eso me ayudó a relajarme.

Después fui a la piscina a calentar y regresé y después a la villa. Ya para la competencia me mandaron en un carro separado, porque como nosotros estábamos en aislamiento yo tenía que tomar otro tipo de transporte a la piscina, entonces ahí me llevaron a la piscina y ahí también mi amigo hizo como un video de apoyo en donde estaban mi mamá, mi papá, mi sobrino y eso me dejó súper emocionada porque me mandaron mensajes de apoyo diciéndome que siempre he luchado por ese momento y también una entrenadora de la universidad, ese fue el último video y ella me dijo: "Has trabajado tan fuerte, no importan los tiempos, no importa nada, la verdad solo poné todo tu corazón, todo tu empeño en esa prueba y tenés que celebrar que estás ahí en los Juegos Olímpicos ahorita en esta competencia en esa prueba que vas a nadar".



Yo creo que eso me ayudó bastante también, entonces cuando yo entré a la salida para hacer la caminata al bloque yo estaba pensando con la chumpa de Honduras yo ya sabía que todo mi país estaba orgulloso, que mi familia, mi equipo estaban orgullosos y que yo creo que es importante saber que no se van a enojar si tal vez no termina como piensas que va a terminar y ahí creo que solté como la presión y solo dije: "Voy a poner todo mi esfuerzo, todo mi corazón en esta prueba para representar al país.

+ Julimar Ávila y Julio Horrego, atletas que representarán a Honduras en Tokio 2021



¿Sintió nervios por estar frente a los ojos de todo el mundo?



Sí, un poquito nerviosa pero si puedo decir que estaba pensando más en los aspectos como positivos, pero ya en la semifinal ahí sí estaba nerviosa (entre risas).



¿Qué fue lo primero que se le vino a la mente al momento en el momento en el que se lanzó a la alberca?



Literalmente lo primero que pensé fue: "No te pueden descalificar", esa fue la primera cosa que pensé, entonces vi los 15 metros y me sali antes de eso y solo dije has nadado tanto 200 mariposa, has hecho un montón de brocken, de 50 mariposa que son 450 de mariposa.



¿Cuál fue su reacción al enterarse que clasificó a semifinales?



Eso fue un momento súper, estaba súper animada, como le dije yo no entré con espectativas como pasé unos días sin nadar con ese aislamiento, honestamente no pensaba que iba a bajar tanto tiempo, solo quería poner todo mi esfuerzo en esa prueba, entonces es cuando vi que califiqué para las semifinales, estaba súper emocionada, no paraba de sonreír y le dije a mi entrenador muchas gracias por ayudarme a elegir el 200 mariposa para los Juegos Olímpicos.



¿Qué significó para usted lograr hacer historia para Honduras en la natación?



Honestamente espero que esto pueda ser una inspiración a los jóvenes, a los chiquitos y también los deportistas que tal vez sienten que todavía no han visto los resultados, porque así me sentía yo. Yo tenía mi mejor tiempo del 200 mariposa cuando tenía como 16 años y ese año antes de lo Juegos Olímpicos yo solo estaba bajando como centécimas, entonces espero que esta nadada y esta experiencia pueda ser de inspiración para los jóvenes y deportistas que hay que seguir luchando, nunca se rindan y siempre van a tener obstáculos, pero si tienen disciplina y perseverancia y determinación ellos también lo pueden hacer, pueden alcanzar sus metas.



¿Cómo recibió el apoyo de la gente de Honduras hasta allá en Japón?



Bastantes me mandaron mensajes por Messenger, porque yo solo tengo Facebook, no tengo las redes sociales entonces me mandaron mensajes por Facebook, también a mis padres los llamaron, recibí bastantes mensajes de texto, de WhatsApp y mis amigos me hicieron un Instagram y ahí ellos me mandaban capturas de pantalla de todos los mensajes de apoyo, mensajes en donde me dijeron estamos orgullosos que tenemos representantes de Honduras en los Juegos Olímpicos y todo eso me ayudo y me hizo sentir súper emocionada y animada que el deporte puede unir a la gente, entonces creo que también eso la dio más publicidad a la natación y también ayudó a unir a la población del país.



¿Cómo afrontó las semifinales de los 200 metros mariposa?



Yo creo que para semifinales lo quería nadar casi igual como la noche porque obviamente tener una oportunidad de bajar tiempo, de representar a mi país la iba a utilizar. Lo saqué un poquito más rápido porque no quería que las otras mujeres me iban a dejar atrás, entonces dije lo voy a sacar má rápido y me dolió un poquito más en los últimos 15 pero sí sentí que no nadé la prueba con miedo, quería estar con las otras muchachas que tenían un tiempo casi como seis segundos más rápido que yo pero sí puedo decir que no nadé la prueba con miedo.

Julimar Ávila (la primera en la foto) durante las semifinales de los 200 metros mariposa de los Juegos Olímpicos.



Sus sensaciones depués de participar en Tokio y planes a futuro

¿Qué representó para usted ver la bandera de Honduras llegar tan lejos en unos Juegos Olímpicos?



Me siento súper orgullosa, creo que este país tiene muchos atletas que también pueden hacer eso, solo hay que seguir luchando y como dije espero que esta experiencia pueda ser como motivación a los jóvenes para el deporte, para estar más disciplinado, para seguir luchando. Yo estaba pensando que tal vez me iba a retirar después de Tokio pero con todo el apoyo que me han dado en el país y la federación y el comité, "Coro", Delfines y también el apoyo de mis padres estaba tan emocionada, voy a seguir luchando y a corto plazo quiero clasificar al mundial de piscina corta en diciembre. Quiero seguir representando al país, quiero seguir viendo esa bandera llegar lejos en competencias.



¿Qué significó para usted ir a unos Juegos Olímpicos?



Fue un sueño hecho realidad, he estado nadando por casi 19 años, entonces ya sentí que todo el trabajo y todo el empeño que he puesto en este deporte se hizo realidad.



¿Aspira a volver a intentarlo en París 2024?



Yo creo que estoy tomando la vida día a día, entonces solo estoy yendo a competencias a corto plazo, el mundial de piscina corta, los Juegos Centroamericanos y seguir luchando para representar al país.



¿Que retos tiene para el corto plazo?



Creo que solo hay que seguir luchando para poner el nombre del país en alto, hay que tener disciplina y yo tengo una rutina y si sigo con el equipo yo creo que esos entrenadores saben como trabajo y vamos a seguir como lo hemos hecho porque obviamente está funcionando.



¿Cuál es su mayor aspiración dentro de la natación?



Mi mayor aspiración fue representar al país en los Juegos Olímpicos, y entonces creo que como eso ya está chequeado en la lista, ahora como yo nunca he nadado en un mundial de piscina corta quiero calificar para Abu Dhabi en diciembre.



Creo que también una aspiración es ser como una inspiración para los jóvenes, quiero hablar con Delfines de Inmude para hablar sobre la experiencia de Japón y también fui a hablar con jóvenes de una fundación que se llama AHLE y yo me sentí bienvenida, sentí que hablando sobre la experiencia he motivado a los jóvenes a seguir con el deporte o tal vez a empezar un deporte en donde la parte académica es tan importante como la actividad física, entonces esa es una aspiración con la natación, que este deporte pueda ayudar a los jóvenes y mi participación pueda ser una inspiración a los que están luchando para mejorar sus tiempos o representar al país.



¿Cuáles son sus mayores aspiraciones o metas de vida?



Yo iba a empezar una maestría en septiembre, pero lo pospondré para seguir nadando, para calificar para el mundial de piscina corta, entonces una aspiración es empezar mi maestría en septiembre de 2022. Es una escuela en Londres, estoy superemocionada que me acpetaron, porque es una escuela de negocios, entonces creo que eso va a ser una experiencia.



Después quiero trabajar, todavía quiero enseñar a los jóvenes que también como el deporte pero como le dije la parte académica también es importante, entonces quiero hacer la maestría y después a trabajar y ver a donde me lleva la vida.

La situación del deporte en Honduras

¿Cómo ve la situación de la natación y del deporte en general en Honduras?



Creo que con la natación tenemos bastantes atletas que solo necesitan un poquito más de apoyo, puede ser como de la población de Honduras, porque algunas veces no hay tanta publicidad para la natación, comparado con otros deportes pero es un deporte que tenemos bastantes atletas que pueden salir adelante, entonces creo que es como tener más apoyo y que los deportistas tienen bastante comunicación con los de más arriba y eso puede ayudarle al deporte.



Un mensaje que usted le quiera dar a los hondureños que la apoyaron durante los Juegos Olímpicos y que además les gusta la natación



Yo siempre quiero agradecer a todos los que me han apoyado, gracias a Honduras, gracias que me dieron esta oportunidad de representar al país y espero que eso haya sido para la gente algo para unirse, ser orgullo del país en los Juegos Olímpicos.



Muchas gracias a todos los que me mandaron mensajes o también postearon las fotos en Facebook, ahí sentí todo el apoyo, solo les quiero decir gracias, fue una experiencia súper bonita y me siento orgullosa que pude poner el nombre del país en alto y sacar un poquito más de publicidad a Honduras porque este es un país súper bello y todos los demás tienen que saber eso.

+ Conoce a los atletas que representarán a Honduras en Tokio 2021