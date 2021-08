Van Gaal quiere darle el primer título mundial a Holanda  

LA HAYA, HOLANDA.- Cumplidas dos semanas en su segundo ciclo como técnico de Holanda, Louis van Gaal tiene un objetivo bien definido: “Ser campeones mundiales".



Pero reconoció el martes que no será fácil por el reducido tiempo que tendrá para preparar al equipo con vistas a la triple fecha de las eliminatorias de la Copa Mundial el próximo mes.



Holanda alcanzó tres finales del Mundial — en 1974, 1978 y 2010 — y las perdió todas. Se consagró en el Campeonato Europeo de 1988.



Van Gaal tomó las riendas de la selección nacional tras la renuncia de Frank de Boer, precipitada por la eliminación en los octavos de final de la Euro 2020 a manos de la República Checa.



Con su habitual seguridad, Van Gaal afirmó que la federación neerlandesa escogió al hombre ideal para la misión.



“Siempre he cumplido a cabalidad con el fútbol neerlandés y creo que si yo hubiera estado en la posición de la KNVB (la siglas de la federación), yo también me hubiera escogido", dijo el timonel de 70 años en una rueda de prensa.



Van Gaal, quien salió del retiro para asumir el cargo, dirigió previamente a Barcelona, Bayern Múnich, Manchester United y Ajax. En su anterior ciclo al frente de la selección, llevó a la Oranje a un inesperado tercer puesto en la Copa Mundial de Brasil 2014.



Advirtió que esto será distinto por el corto periodo de preparación previo a los compromisos eliminatorios contra Noruega, Montenegro y Turquía el mes entrante. Holanda marcha segundo en el Grupo G, un punto detrás del líder Turquía.



En sus charlas con los jugadores, Van Gaal pasó por alto la decepción de la Euro 2020.



“No hablé sobre el pasado, es algo totalmente sin relevancia. Hablamos sobre el futuro", dijo.



De Boer fue criticado por descartar el esquema 4-3-3 en la Euro. Es una formación ofensiva que el jugadores neerlandés se aprende de memoria desde niño.



Van Gaal señaló que los jugadores con los que ha conversado se manifestaron a favor de ese esquema, pero no garantizó que lo usará. En el Mundial de 2014, Van Gaal cambiaba de plan táctico y jugadores a cada rato, ganándose la reputación de audaz estratega.



“Siempre presto atención a lo que me dicen los jugadores, pero analizo las cualidades del oponente, miro las cualidades de mi propio equipo y adapto el esquema a ello", señaló.



A una pregunta sobre la situación de los derechos de Qatar, anfitrión del Mundial 2022, Van Gaal dijo que no le corresponde a los jugadores sino a las federaciones expresar su rechazo.



“Es evidente que hay que tomar acción", afirmó.





First day at the office ✅ pic.twitter.com/5VV2dnEwLJ — OnsOranje (@OnsOranje) August 17, 2021