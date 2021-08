Roger Rojas: "No me dejaban entrenar ni entrar a la sede, se decía que moriría"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El delantero hondureño Roger Rojas ha sorprendido con sus declaraciones después de su mala experiencia en Colombia.



Roger Rojas ha tenido un arranque de ensueño con el histórico Cartaginés de Costa Rica en el Apertura 2021 de la Liga FPD. A sus 31 años ha anotado tres goles en sus primeros cinco encuentros en el torneo tico, al cual regresó este año tras un fatídico 2020 en Colombia, donde sufrió cinco meses al margen con Deportes Tolima.



En una entrevista realizada por el medio FUTV, Rojas habló por primera vez del calvario que vivió en su antiguo equipo, donde solo pudo jugar siete partidos en un año completo, pues este fue apartado en agosto hasta diciembre cuando se dio a conocer que había ingerido medicamentos que podían perjudicar su salud.



La situación era crítica, pues la prensa especuló, según Roger, que el suplemento le produjo una hipercalemia, que se refiere a un exceso de potasio en su cuerpo, esta es peligrosa porque podría derivar en una muerte súbita durante el ejercicio, lo que preocupó mucho a la familia del futbolista, a quien se le criticó mucho en Honduras por haberse “dopado”.



“Por ahí se dijo que yo me había dopado, tomado pastillas para no sé qué y la verdad es que me afectó mucho, no por lo que decían los ticos sino lo que decían en mi país porque uno también tiene sentimientos. Decían que, ‘Roger no iba a volver a jugar fútbol porque se le parará el corazón’, cosas totalmente falsas, cosas que no fueron así, y viví esa situación con mi club Tolima que de repente no se me trató como debían porque yo tenía un contrato en el cual ellos no cumplieron, y al ver la situación de la pandemia se quisieron aprovechar, no porque fuera hondureño, espero que ojalá no sea eso, pero sí se quisieron aprovechar como, ‘ya no te queremos, queremos que te vayas de aquí’".



LEA: Cueva del León será inaugurada en septiembre, según el presidente del Olimpia



"Bueno está bien, no hay ningún problema, cuando uno siente que no lo quieren se va, entonces yo sentí un poco de desprecio de parte de ellos. Yo dije: ‘bueno, está bien, presidente, si no quiere que siga estoy de acuerdo, pero yo tengo familia, mi esposa está embarazada, o sea, estoy de acuerdo, me quiero ir también, pero págueme lo que está en el contrato, sino, no me muevo’, ahí es donde empecé a vivir momentos difíciles", continuó.



"¿No me dejaban entrenar? No me importaba, yo me iba a una cancha pública, a un parque a correr y entrenar, yo sabía que Dios me tenía algo preparado en el camino porque si yo me quedaba de brazos cruzados en la casa haciendo nada el que perdía era yo, fue de agosto hasta diciembre, cinco meses, imagínese lo que estoy diciendo. No quise dar una explicación porque quería dar una respuesta en la cancha, si dicen que ‘Roger no va a volver a tocar una pelota’, porque eso me dijeron, yo decía que la última palabra la tenía Dios y mi defensa iba a ser en la cancha, porque cuando me vean jugar dirían: ‘¿y no es que Roger no podía?’", relató.



"No quise dar entrevistas ni nada porque todavía tengo temas legales con el club, aún está ese conveniente que confío que se va a resolver porque soy una persona muy honesta y solo estoy reclamando lo que es. Me dije que no voy a hacer polémica ni guardar rencor con el periodismo porque si es la información que sale, que sea verdad o mentira, pero eso es lo que vende, eso es parte de su oficio y del morbo, pues cuando ellos publicaron eso no pensaron que yo tenía una madre (angustiada)", aseguró.



"Son cosas muy delicadas que hasta hoy lo he hablado, nunca había hablado de este tema, pero fue algo que me enseñó mucho”, confesó Rojas sobre lo que sufrió en Tolima.

SU CARÁCTER DENTRO DE LOS PARTIDOS

Rojas fue consultado sobre su peculiar personalidad en el terreno de juego donde se le considera un jugador bravo cuando suceden cosas que le disgustan, como amonestaciones o fallos de gol.



“Usted tiene una personalidad muy particular en la cancha porque siempre lo vemos recriminándose así mismo cuando hace algo malo, reclamando jugadas porque usted va con todo siempre sin intención que le han costado tarjetas amarillas o rojas. ¿Eso lo trae desde siempre?”, se le consultó.



"Sí, fíjese, soy muy quisquilloso la verdad. Mi mamá siempre me dice que debo cambiar ese modo, pero tal vez sí soy muy necio, terco, de repente en el partido contra Guanacasteca yo recuerdo muy bien y le dije al árbitro que me diera ley de la ventaja, 'déjeme jugar, me quitó el gol’, y me sacó amarilla. En el descanso me le acerqué a pedir disculpas por la manera en que le hablé, le extendí la mano, solo hice el gesto que me diera la ley de la ventaja y por eso me amonesta, pero bueno, me la sacó y no puedo hacer nada, pero si usted sintió que le hablé pesado le pido disculpas, porque no me gusta tener problemas con los árbitros. Soy muy expresivo ante la situación a la que estoy viviendo", dijo.



"Esto lo he arrastrado desde hace años, que fallé un gol y digo la gran palabra, a veces sí, a veces no, pero sí ‘juepucha, la fallé"’ pero hay que meter la que sigue”, respondió.

DE NUEVO EN COSTA RICA

Posteriormente, Roger fue preguntado sobre su llegada al Cartaginés, club que le extendió la mano cuando “nadie creía en él” que tiene 81 años sin ser campeón de la liga de Costa Rica.



Roger platicó sobre cómo se dio su regreso a Costa Rica tras haber jugado con Alajuelense en 2018-2019.



“Se me dio la oportunidad de ir a Costa Rica nuevamente a un lugar donde realmente a uno lo valoran, lo quieren, gracias a Leonardo Vargas (presidente) que me trajo al Cartaginés. A mí me preguntó alguien del club cómo estaba mi situación en Colombia y dije que en diciembre se me vencía el contrato y vería qué posibilidades se me presentaban, a lo que me comentó que hablaría con el presidente para preguntar cómo está todo. Leo Jr (hijo) me contactó y me consultó sobre mi situación, hablé con él y le expliqué sobre lo que salió en la prensa, fui muy sincero, le dije que todo era falso y gracias a Dios se pudo llegar a un arreglo y la verdad es que (estoy) muy feliz".



"Espero luchar y dejar huella, hay un reto muy grande que es ser campeones y ojalá podamos lograrlo, por eso nos levantamos todas las mañanas con esa ilusión de tratar de mejorar como persona, jugador, esposo, padre y como hijo”.

Quiere ser campeón con Cartaginés

Para finalizar, Rojas confesó lo que significaría para él ser campeón el Cartaginés y romper la maldición que trae el equipo desde hace casi un siglo. “¿Alguna vez se lo ha imaginado?”, se le consultó.



“Sí. Cuando se me presentó la oportunidad de venir me acordé rápido que tiene muchos años de no ser campeón y es un reto muy grande, pero la vida es de asumirlos. Todo el equipo lucha para cada día hablar del título sin miedo, porque de repente se ha creado ese mito (Maldición de Cartaginés), en realidad no me gusta, pero uno cambia eso siendo campeón para que ya no sea una burla. Estamos comprometidos para ser campeones y sabemos la magnitud que significaría lograrlo con Cartaginés”, concluyó.