Mayron Flores fichó para el Real España procedente de Olimpia

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Real España hizo oficial el fichaje del mediocampista Mayron Ariel Flores, quien llega como agente libre a la máquina tras desligarse del Olimpia.



El jugador confirmó que obtuvo el finiquito y ya está a las órdenes del entrenador Raúl "Potro" Gutiérrez. El exOlimpia ocupará la plaza que dejó Gerson Chávez quien se marchó al Galaxy II de Estados Unidos.



LEA: Choco Lozano fue titular en el empate del Cádiz ante Levante



"Me siento bien por la oportunidad que se me dio en el club, trabajaré y lo tomaré de la mejor manera. Me siento motivado porque Real España es un equipo grande que siempre está peleando y vengo a dar lo mejor de mí por mi familia y el club", han sido las primeras palabras Flores a su llegada.



Mayron es sampedrano y no tendrá problemas para adaptarse al club, además ya había militado en Marathón hace dos torneos. También vistió la camisa de Lobos UPN donde estuvo a préstamo. En los últimos torneos no pudo encajar en la titularidad con Pedro Troglio.