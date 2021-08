EN VIVO: Victoria pierde 0-1 contra la Real Sociedad en La Ceiba

LA CEIBA, ATLÁNTIDA.- Victoria está perdiendo 0-1 contra la Real Sociedad en la jornada 3 del torneo Apertura.



Franco Güity tiene ganando al equipo aceitero con un soberbio remate desde fuera del área.











Previa

Jugando como local y con la necesidad de obtener sus primeros tres puntos del torneo, Victoria buscará sorprender ante la Real Socidad.



El equipo tocoeño llega con la misma intención, un derrota ante Olimpia y el reciente empate ante el Vida los obliga a sumar en el torneo Apertura.



El partido iniciará a las 7:00 de la noche en el estadio Municipal Ceibeño.



“No voy a justificar, no me gusta ser mediocre porque yo me preparo para ganar, pero creo que como el equipo se entregó, creo que hicieron un gran trabajo. Ahora vamos a descansar y a trabajar en nuestro partido, nos queda una final ante Real Sociedad”, dijo Chato Padilla, en el juego entre semana ante Motagua.



El árbitro para este partido será el sampedrano Raúl Castro en compañía de Roney Salinas, Lourdes Noriega, Julio Galindo y Alidio Hernández.

Posibles alineaciones

Victoria: Robledo, Palacios, Centeno, Bodden, Flores, Cabrera, Vega, Álvarez, Ramírez, Herández y Sánchez.





Real Sociedad: Johnston, Tobías, Yeer Gutiérrez, Zelaya, Delgado, Fernández, Canelas, Ávila, Monico, Güity y Rony Martínez.