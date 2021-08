¿Rechazo? Los hinchas del PSG silban el nombre de Mbappé

PARÍS, FRANCIA.- El nombre de Kylian Mbappé fue silbado en el Parque de los Príncipes en el momento de anunciarse la alineación del equipo, antes del París SG-Estrasburgo de este sábado, en plena indecisión sobre su futuro en la capital francesa.



El delantero estrella fue abucheado por primera vez, al inicio de la noche, cuando la periodista de PSGTV enumeró los jugadores que iban a ser de la partida contra los alsacianos.



A diez minutos del inicio (19h00 GMT), se repitió la situación cuando el locutor Michel Montana volvió a pronunciar el nombre de Mbappé.

Esta hostilidad de un Parque de los Príncipes lleno hacia Mbappé contrasta con la acogida triunfal que se llevaron los nuevos fichajes, entre ellos Sergio Ramos y Lionel Messi, que fueron presentados una hora antes del partido.



Mbappé mantiene las dudas sobre su futuro, mientras que su contrato expira en junio de 2022. Si finalmente no decide prolongar su compromiso en París, el internacional francés podría salir antes del cierre del 'mercato', el 31 de agosto, o en un año, en cuyo caso el PSG no percibiría cantidad alguna de dinero por el jugador.



Después del exitoso 'mercato' en el que cinco estrellas futbolísticas han llegado a París, Mbappé no tiene "excusa" para no quedarse, dijo el miércoles su presidente Nasser Al-Khelaïfi.



El Real Madrid, el equipo que parece pretender al jugador, estaría dispuesto a lanzar una oferta para firmar al jugador este verano, según medios.

