Ya están los resultados de ADN ¿Santiago Lara es o no hijo de Diego Maradona?  

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- En 2014, Santiago Lara comenzó un reclamo para conocer su identidad luego de enterarse de que su madre, Natalia Garat, había confesado antes de morir que su padre era Diego Armando Maradona.



Tras el fallecimiento del Diez, en noviembre pasado, el supuesto vástago reafirmó su pedido ante la Justicia y exigió una prueba de ADN.



ADEMÁS: Magalí, la nueva hija de Maradona que exige una prueba de ADN



En las últimas horas, se informó que el resultado del estudio era negativo, pero el presunto hijo del Diez salió a desmentirlo.



El periodista argentino Carlos Monti contó este jueves en Nosotros a la mañana (eltrece) que la causa de la sucesión sigue avanzando y, en ese marco legal, Lara pudo concretar el análisis genético. “Acaba de salir la pericia en Tribunales sobre el presunto hijo de Diego y arrojó lo siguiente: Santiago Lara no es hijo de Maradona”, reveló.



“Los abogados tienen dos caminos: o aceptar esta negativa y se termina la historia de Lara emparentado con Maradona, o apelar la pericia; pero según me informan, tienen pensado quedarse quietos con esta resolución y aceptarla”, agregó Monti.



DE INTERÉS: ¿Se va o se queda? Jairo Martínez despeja dudas sobre el futuro de Luis Palma





Desmintió las declaraciones

Sin embargo, horas más tarde en declaraciones al canal América, Lara desmintió la información. “Andan diciendo que me hice el ADN, nunca exhumaron el cuerpo de Diego (Maradona) ni me sacaron sangre”, señaló el joven platense.



A su vez, apuntó contra el periodista que dio a conocer la noticia. “Esta información la tiró Carlos Monti, no sé quién le habrá dado la data, pero son calumnias e injurias”, reclamó.



Enojado adelantó que le enviará una carta a quien filtró la noticia. Asimismo, Lara solicitó “derecho a réplica” para poder explicar bien “por qué no es negativo”. “Nunca hubo un ADN ni con Diego Jr., ni con Jana, ni con Eugenia”, remarcó.