PSG tendrá casa llena para primer partido como local el sábado

PARÍS, FRANCIA.- Las autoridades parisinas permitirán que el estadio Parc des Princes luzca a su máxima capacidad el sábado para el primer partido del Paris Saint-Germain en casa en la temporada de la liga francesa, un duelo ante Estrasburgo.



El PSG informó el lunes que la prefectura de París aprobó la presencia de 49.700 aficionados, de acuerdo con las medidas sanitarias y de seguridad por el coronavirus.



Cada espectador deberá contar con un pase especial por COVID-19 exigido por el gobierno francés y el cual entró en vigor el lunes.



Los aficionados deberán presentar evidencia ya sea de que han completado la vacunación, de que tuvieron COVID-19 y ya no son contagiosos o una prueba negativa PCR o de antígeno realizada no más de 48 horas antes.



Los ciudadanos de países de la Unión Europea deben mostrar un certificado europeo de vacunación o resultados negativos de pruebas PCR o antígeno. Ciudadanos de países fuera de la UE deben contar con un resultado negativo de prueba PCR o antígeno realizada no más de 48 horas antes de su visita.



El pase especial por COVID-19 forma parte del plan del gobierno para alentar a que más gente se vacune y reducir los contagios.



Más de 36 millones de personas en Francia, el 54% de su población, se encuentra vacunada en su totalidad.