Muere en trágico accidente el hijo de 18 años del exfutbolista alemán Michael Ballack

TROIA, PORTUGAL.- Emilio Ballack, hijo del mítico futbolista alemán, Michael Ballack, perdió la vida de manera trágica el pasado jueves mientras su familia se encontraba de vacaciones en la localidad de Troia, Portugal.



Según relata la prensa portuguesa, el joven de 18 años se encontraba circulando con su quad cuando de repente sufrió un choque mortal que acabó instantánemamente con su vida.

De acuerdo con la información que ha trascendido en los medios del país luso, el hijo del exfutbolista se conducía a gran velocidad y después del aparatoso choque los servicios de emergencia no pudieron hacer nada para salvarle la vida.



Tras la trágica noticia del fallecimiento de Emilio, los mensajes de apoyo para Ballack y su familia no se hicieron esperar, sobresaliendo el del Chelsea, club para el que el crack alemán jugó durante cuatro años.

Everybody associated with Chelsea Football Club is shocked and saddened to learn of the death of Emilio Ballack at the terribly young age of 18.



All our thoughts are with his father Michael and his family at this sad time. ?