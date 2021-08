David Faitelson no perdona a México tras caer ante EEUU en la final de la Copa Oro

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La derrota de la selección de México, en tiempos extra ante Estados Unidos, en la final de la Copa Oro ha desatado una ola de críticas en el país azteca luego de que el conjunto de Gerardo "Tata" Martino no pudiera hacerse con el título en un partido que dominó a lo largo de los 120 minutos.

La prensa deportiva en México no ha dudado en catalogar la debacle del tricolor como un fracaso, ya que la escuadra azteca no pudo doblegar en la final a una selección estadounidense que para esta Copa Oro no llevó a sus principales figuras, dándole mayor relevancia a futbolistas que juegan en la MLS.

Las críticas a lo largo del torneo de selecciones de la Concacaf para el equipo que dirige el "Tata" Martino han estado a la orden del día, y tras la derrota en el denominado clásico de la confederación varios analistas no han dudado en cuestionar el proyecto del estratega argentino.

Faitelson no se quedó atrás

Uno de los que no se ha quedado atrás en sus cuestionamientos es David Faitelson, quien muy fiel a su estilo no ha dudado en catalogar como un "fracaso" y una "vergonzosa actuación" el subcampeonato de México en la Copa Oro.



"Vergonzosa actuación mexicana. Una selección “B” de Estados Unidos, a la que acusan de defensiva, “ratonera” y que sólo compite al contragolpe, te termina sometiendo", tuiteó muy molesto minutos después del final del partido.

Posteriormente, el comunicador de la cadena ESPN siguió atizando contra el tricolor publicando: "¡Fracaso"!

Los comentarios de Faitelson en Twitter encendieron el debate en las redes sociales y a un mes del inicio de la eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 ya crecen las dudas sobre el seleccionado mexicano.

El verano de la selección mexicana garantiza drama en la eliminatoria mundialista. Con este nivel, habrá sufrimiento… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) August 2, 2021



Luego de la segunda derrota en una final ante Estados Unidos, la prensa mexicana no dudó en cuestionar los resultados del proyecto que encabeza Gerardo Martino.

