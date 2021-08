El mexicano Rommel Pacheco clasifica a semifinales de clavados en Tokio

TOKIO, JAPÓN.- El clavadista mexicano, Rommel Pacheco, tuvo un extraordinaro debut en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 con una gran actuación en el clasificatorio de clavados de trampolín de 3 metros individual masculino, consiguiendo así avanzar a las semifinales de esta prueba en la tercera posición.



El deportista azteca cerró su participación en primera fase con un extraordinario salto, quedándose muy cerca de conseguir un 10 perfecto, ya que recibió una calificación de 96.90 puntos por parte del jurado.







Para que disfruten de nuevo el clavado de 9 ?



Con este extraordinario clavado, Pacheco suma ya 479.25 puntos, por lo que ahora peleará por un lugar en la final de este lunes por la noche.



Rommel Pacheco estará participando en la misma prueba que su compatriota Osmar Olvera, quien se repuso de un mal arranque y clasificó en la novena posición.

Busca despedirse en lo más alto

Rommel Pacheco está disfrutando como un niño de su estancia en estos Juegos Olímpicos, pero sabe que no lo es. El abanderado de México en la apertura de Tokyo 2020, de 36 años, está ante su despedida deportiva y sueña con terminar a lo grande.



"Con esto digo adiós al deporte, a los clavados, a los Juegos Olímpicos. Estoy contento y satisfecho por una carrera larga, con buenos resultados y no hay mejor escenario que decir adiós al deporte en Tokyo 2020. Triunfando, luchando, siendo abanderado y dándolo todo por México", comentó Pacheco a la AFP antes de competir en el Centro Acuático de la capital nipona.



"Antes de la competencia estoy muy concentrado. Me encuentro entrenando, afinando cada detalle, cada entrenamiento, con terapia para estar recuperado al 100%. Hielo, una buena alimentación, un buen descanso", explicó.

"Estoy sobre todo feliz y agradecido de estar aquí, usando toda la experiencia que tengo desde hace tantos años y tras haber estado en Juegos Olímpicos anteriores, para usar todo a mi favor y cuidar cada detalle", apuntó.



En su colección de medallas internacionales, Rommel Pacheco tiene tres en Mundiales (dos platas, un bronce) y seis metales en Juegos Panamericanos, tres de ellas de oro.



Sin embargo, los Juegos Olímpicos se le han resistido hasta el momento.



En su debut en Atenas 2004 se quedó en décima posición. Logró ya diploma olímpico con un octavo lugar en Pekín 2008, no estuvo en Londres 2012 y en Rio 2016 obtuvo su mejor actuación olímpica, con un quinto lugar en trampolín 3 metros sincronizado y un séptimo puesto en la prueba individual.



En Tokyo 2020, su apuesta es la prueba individual.

