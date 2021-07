Olimpia y Motagua medirán fuerzas este viernes en Estados Unidos  

CAROLINA DEL NORTE, ESTADOS UNIDOS.- Los equipos más ganadores de Honduras, Olimpia y Motagua, previo al inicio del torneo Apertura de la Liga Nacional, acordaron jugar dos partidos amistosos en Estados Unidos. Hoy se disputará el primero.



Los elencos capitalinos y su eterna rivalidad los llevó a medir fuerzas en tierras extranjeras en un pulso donde los de Pedro Troglio le llevan la medida a los de Diego Vázquez que tienen más de un año y medios de no ser campeones, mientras los leones llevan tres copas al hilo y amenazan con la cuarta.



El Sportsplex at Matthews será la sede para albergar el juego a las 5:30 de la tarde (hora de Honduras).



El Rey de Copas de Honduras ya encaró dos juegos amistosos en tierras gringas: venció 3-0 al BlueStar y 1-0 al Atlético Limeño. Los leones amenazan que Motagua será su tercera víctima.



El conjunto azul, por su parte, viene intratable con la cantidad de goles que ha encajado en amistosos que también ha realizado en Estados Unidos: venció 4-1 al Soldiers y 9-0 al Huefa.



Diego Vázquez, director técnico, no dirigió al ciclón por salir positivo al covid-19, pero tras recuperarse este viernes se sumó al plantel para retomar su papel.

Afición

El encuentro será a puerta abierta. Los hondureños deberán pagar entre 50 dólares (1,250 lempiras, aproximadamente) y 75 (L.1,875).



