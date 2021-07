Brasil, México y España van por las semifinales de Tokyo 2020

TOKIO, JAPÓN.- Brasil sigue firme camino a la retención del oro olímpico de Río de Janeiro 2016 y su próximo desafío es el campeón africano Egipto, el sábado en Saitama (10h00 GMT) por cuartos de final, instancia en la que México choca con su bestia negra Corea del Sur en Yokohama (11h00 GMT) y la favorita España ante la dura Costa de Marfil en Miyagi (06h00 GMT).



El otro compromiso que da un boleto a semifinales lo protagonizarán el mismo sábado en Kashima (09h00 GMT) el anfitrión Japón, único en lograr puntaje perfecto en la fase de grupos tirado por la magia del chico del Real Madrid, Takefusa Kubo, frente a Nueva Zelanda, el invitado sorpresa de la segunda ronda, a la que llegó por primera vez en su historia.

VEA: El viento elimina de los Juegos Olímpicos a la arquera mexicana Ana Vázquez



El ganador de este último duelo se enfrentará por un boleto en la gran final al vencedor del cruce entre españoles y marfileños, el próximo martes.

España a la caza de los Elefantes

El campeón europeo España, oro en Barcelona 1992, debe levantar el nivel para seguir avanzando, en un duelo de estilos que supone una verdadera prueba de fuego.



La selección de Luis de la Fuente ganó su Grupo C pero sin dar ningún recital a la altura de la calidad de sus jugadores estrellas como Pedri, Dani Olmo o Mikel Oyarzabal más el refuerzo mayor madridista Marco Asensio. Pero apenas desplegaron algunos trazos de su calidad en la victoria 1-0 ante Egipto y los empates 0-0 con el campeón africano Egipto y 1-1 ante el rey sudamericano Argentina.



“Vamos a seguir mejorando. A este equipo no le veo tope, no le veo techo. Nos da una lección de valores, de compromiso, de trabajo, pelea, superación, esfuerzo, juego. Nos hace ser muy optimistas”, declaró De la Fuente en conferencia de prensa.



Por eso, es el momento de levantar la vara de rendimiento en una instancia que ya no perdona y mucho menos lo hará Costa de Marfil, equipo que se ha mostrado muy firme en su llave D en la que quedó segunda e invicta, tras vencer 2-1 a Arabia Saudita, igualar 0-0 ante Brasil y sellar el pase a cuartos con empate 1-1 ante Alemania, plata en Río de Janeiro 2016.



Los Elefantes cuentan con la típica potencia del fútbol africano, siempre destacado en categorías juveniles, sumado a la experiencia de sus tres mayores, el milanista Franck Kessié, el central del Manchestar United Eric Bailly y el capitán Max Gradel, de 33 años.

Maleficio surcoreano

El choque entre México y Corea del Sur viene con promesa de goles pues se cruzan las selecciones más goleadoras del torneo, con una cuenta pendiente para el Tri, que fue echado de Río de Janeiro 2016 por los surcoreanos cuando defendía su corona lograda en Londres 2012. En Juegos, nunca les pudieron ganar.



Para peor, el Tri Olímpico se mide con la versión más goleadora de Tokyo 2020: 10 goles en tres partidos. Corea del Sur arrancó con una caída sorpresiva por 1-0 ante Nueva Zelanda, pero luego se recuperaron con una goleada 4-0 ante Rumania y 6-0 ante Honduras, semifinalista de Río 2016, para ganar su zona B.

ADEMÁS: Estados Unidos finalista de la Copa Oro al ganar 1-0 a Qatar



Pero el once azteca también tiene pólvora. Debutó goleando 4-1 al candidato Francia. Luego sufrió un resbalón ante el anfitrión Japón (1-2), que borró con la victoria 3-0 ante Sudáfrica con la que selló su pase a cuartos como segundo del Grupo A, por detrás de los nipones.



“Lo hemos analizado poco (a Corea del Sur). Es un equipo muy intenso, posiblemente más intenso y fuerte que Japón”, advirtió Lozano en rueda de prensa.

Richarlison ante Ramadán

Egipto es la barrera que debe saltar Brasil para llegar a semifinales. La Canarinha se clasificó como primera del Grupo D, tras superar con autoridad al subcampeón olímpico Alemania (4-2) con un triplete de Richarlison, igualar sin tantos frente a Costa de Marfil e imponerse con holgura a Arabia Saudita (3-1) con un doblete del atacante del Everton, que ya suma 5 dianas en el certamen.



Pero ojo, porque Egipto le igualó 0-0 al campeón europeo España, cayó 1-0 ante Argentina, oro en 2004 y 2008, en lo que resultó su primer traspié de una racha de 19 partidos invicto, y cuando debía jugarse un ‘mata o muere’ con Australia, lo liquidó 2-0.



Egipto se para bien atrás y mete peligro con las aceleraciones de Ramadan Sobhi, el enganche del Pyramids que volvió loca a la defensa albiceleste y tiene buen remate, ya sea a balón parado o en movimiento.

VEA: Doctora en matemáticas austríaca conquista el oro olímpico en Tokyo 2020



“Los equipos con menos tradición jugaron partidos tan difíciles, tan duros como Alemania”, sostuvo Jardine.