Argentina, Alemania y Francia eliminadas de los Juegos Olímpicos de Tokio

SAITAMA, JAPÓN.- Argentina se fue eliminada temprano del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos pese a rescatar un empate 1-1 contra España el miércoles, una despedida decepcionante para una bicampeona olímpica que antes del viaje lidió con dificultades para contar con los refuerzos deseados en la cita de Tokio.



Por segunda edición seguida, la Albiceleste naufragó en la fase de grupos y se quedó con las ganas de conquistar un oro olímpico tras los conseguidos en Atenas 2004 y Beijing 2008, en tanto que España, que trajo a seis jugadores de la selección que llegó a semifinales en el reciente Campeonato Europeo, avanzó con el resultado a los cuartos de final como líder de su grupo.



La jornada también deparó la eliminación de otras potencias del fútbol, como Alemania y Francia.



Brasil y México —los dos últimos campeones olímpicos— también sellaron boletos a la siguiente fase del torneo, como primero y segundo de sus respectivas llaves.



Argentina terminó mal. El equipo dirigido por Fernando Batista, que cayó en la primera jornada frente a Australia 2-0 y luego ganó a Egipto 1-0, tenía que ganarle a España para poder clasificarse. Sin embargo, fue la Roja la que llevó las riendas y mantuvo la posesión durante casi todo el partido ante una Albiceleste timorata y sin respuestas, que reaccionó tarde.



Mikel Merino, volante de la Real Sociedad, abrió el marcador para España a los 66 minutos después que sus compañeros desperdiciaran numerosas ocasiones claras.



Argentina reaccionó con un gol de cabeza tras tiro de esquina del medicampista Tomás Belmonte a tres minutos del final, pero la igualdad no le alcanzó. Argentina quedó empatado con Egipto en la segunda casilla con 4 puntos, pero la selección egipcia pasó por mejor diferencia de goles.



España, campeona de Barcelona 1992, avanzó como primero con 7 unidades.



“Una bronca no poder continuar”, lamentó el técnico Batista. “¿Decepción? Para nada. Esto no termina acá".



A Batista no se le preguntó sobre la negativa que recibió de los clubes para sumar algunos refuerzos mayores de 23 años —la de Boca Juniors de ceder al zaguero Carlos Izquierdoz, por ejemplo— y él tampoco la mencionó tras la eliminación.



“Soy el responsable y estoy agradecido de los jugadores”, afirmó.



España se medirá contra Costa de Marfil y Egipto chocará con Brasil en cuartos.

RICHARLISON DESATA A BRASIL

De la mano de Richarlison, Brasil derrotó 3-1 a Arabia Saudita y avanzó como primero de su grupo.



El atacante del Everton inglés firmó un doblete para que la Verdeamarela siguiese a buen paso en la defensa del título que alcanzó en Río 2016. Richarlison también rubricó un triplete en la victoria contra Alemania por 4-2 en la primera jornada.



El delantero Cunha abrió el marcador a los 14 minutos, pero el defensor Abdulelah Alamri empató transitoriamente a los 27. Pero Richarlison desniveló a los 76 y sentenció en el tercer minuto de reposición del complemento.



Brasil pasó a la siguiente ronda con 7 puntos y como segundo de la zona avanzó Costa de Marfil, gracias a su empate 1-1 frente a Alemania, que no pudo cristalizar su anhelado objetivo de sumar su primer cetro olímpico.



Alemania, que ganó la plata en Río, quedó en desventaja con un autogol de Benjamin Henrichs a los 67, pero Eduard Löwen empató seis minutos después de tiro libre. Los africanos aguantaron el tramo final para terminar con 5 unidades, uno más que su rival europeo.



El capitán Dani Alves dijo tras la clasificación que le gustaría enfrentar a España en la disputa del oro.



“Ya sabes de mi debilidad por España. Con eso ya te he contestado. Sería bueno enfrentarnos en la final; por mi pasado, porque soy mitad brasileño y mitad español”, señaló.

HONDURAS A CASA TRAS GOLEADA

El sueño de Honduras de avanzar se esfumó de la peor manera, al caer por goleada 6-0 ante Corea del Sur.



La selección centroamericana venía de ganar en la fecha previa 3-2 a Nueva Zelanda tras remontar un marcador adverso, pero ante Corea del Sur estuvo fatal en defensa y encajó tres goles de penal, dos de ellos en cuestión de siete minutos en la primera mitad.



El delantero Uijo Hwang marcó tres, dos de ellos al cobrar la pena máxima. Jinya Kim, Dujar Won y Kangin Lee marcaron los otros tres.



Los surcoreanos avanzaron a cuartos como primeros de su zona con 6 puntos y chocarán en la segunda ronda contra México, que se metió como segundo de su llave, detrás de Japón, al ganarle 3-0 a Sudáfrica. Nueva Zelanda, que empató sin goles ante Rumania, sumó 4 para pasar como segundo después de Corea de Sur y se las verá contra la selección anfitriona, que en la jornada trituró a Francia 4-0. Honduras se fue eliminada con 3 unidades.



Lo de Francia, actual campeona del mundo, fue un verdadero fiasco. Sumó dos goleadas, la otra fue ante México 4-1 en la primera jornada, y una victoria sobre Sudáfrica 4-3.



Los cuartos de final se disputan el sábado.