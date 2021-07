Keyla Ávila se marcha eliminada en primera ronda de Tokyo 2020

TOKIO, JAPÓN.- La hondureña Keyla Ávila se despidió de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 al caer derrotada frente a la china Zheng Shuyin en los 67 kilogramos femeninos del taekwondo.



La deportista asiática se impuso con mucha facilidad 20-1 frente a la catracha en los tres rounds que duró el combate de octavos de final, clasificándose así a la siguiente ronda en donde espera rival en una pelea que podría permitirle disputar medalla en la justa olímpica.

Cabe resaltar que Zheng Shuyin es una de las favoritas para llevarse el oro en taekwondo en Tokyo 2020, la misma que conquistó en Río de Janeiro 2016.



De esta manera se terminó el sueño para una de las atletas hondureñas que representan al país en tierras japonesas.

Participación de hondureños este martes

La actividad de los atletas hondureños en Tokyo 2020 no culmina aquí, ya que este martes estarán compitiendo en natación los hondureños Julio Horrego y Julimar Ávila.



En el caso de Julimar, ella hará su debut en la justa olímpica en los 200 metros mariposa a las 4:27 AM, hora hondureña.



Por su parte Julio Horrego buscará su revancha en los 200 metros de braza a las 4:35 AM.

En esta competición, Horrego buscará mantenerse dentro de los Juegos Olímpicos y seguir optando por llevarse una medalla.