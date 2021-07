Copa Oro: Una diezmada Honduras buscará derrotar al gigante de Concacaf, México   

PHOENIX, ESTADOS UNIDOS.- Remando contra la corriente por lesiones y positivos por coronavirus, la Selección de Honduras que no está muerta, pero sí desarmada enfrentará esta noche al gigante de Concacaf, al 11 veces y máximo ganador de la Copa Oro, México.



El barco de la Bicolor desde antes de iniciar este certamen empezó a naufragar por las lesiones, la situación se fue haciendo más crítica, la tempestad azotó con rigor y más aún cuando ser pierde ante Qatar y el capitán de la nave, Fabián Coito dio positivo al covid.



Sin embargo, son estos momentos donde la garra catracha sale a flote y los marineros se visten de héroes.



A las 8:30 de la noche en el State Farm Stadium de Phoenix, la Selección cinco estrellas buscará hacer historia aunque llega con seis bajas: Ever Alvarado, Maylor Núñez, Michaell Chirinos, Edwin Solani Solano, Carlos "Muma" Fernández, Alberth Elis, más Coito que tiene covid. Asimismo, Romell Quioto y Maynor Figueroa aún están en veremos.



Honduras encarará el encuentro con dos victorias ante Granada (4-0) y Panamá (3-2) sumando 6 puntos y una derrota (2-0) ante Qatar, que lo dejó en segundo lugar del Grupo B.



México, por su parte, llegó a estos cuartos de final dando tumbos a pesar de haber terminado como líder del Grupo A con siete puntos: empató sin goles con Trinidad y Tobago, goleó 3-0 a Guatemala y venció con sufrimiento 1-0 a El Salvador.



Historial

Este será el séptimo partido entre aztecas y catrachos en la Copa Oro. El balance es de tres victorias para México, dos empates y un triunfo para Honduras.

Posibles alineaciones:

México: Alfredo Talavera, Luis Rodríguez, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Erick Gutiérrez, Orbelín Pineda, Rogelio Funes Mori, Jesús Corona. DT Gerardo Martino.



Honduras: Luis López, Félix Crisanto, Kevin Álvarez, Maynor Figueroa, Diego Rodríguez, Johnny Leverón, Alexander López, Bryan Acosta, Jhow Benavídez, Deybi Flores, Romell Quioto. DT Arnold Cruz.



