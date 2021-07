Boca denuncia perjuicio arbitral y apunta contra CONMEBOL

BUENOS AIRES.- Boca Juniors afirmó el miércoles que fue “perjudicado de forma alevosa” por el arbitraje y arremetió contra la CONMEBOL tras la eliminación por penales ante Atlético Mineiro en los octavos de final de la Copa Libertadores.



La declaración del club argentino se produjo mientras sus jugadores emprendían el regreso a Argentina tras pasar la noche en un autobús estacionado frente a una estación de policía de la ciudad brasileña de Belo Horizonte por los disturbios que se produjeron en el vestuario del estadio Mineirao. El equipo local se impuso 3-1 por penales.



“Nuestros socios, hinchas, jugadores y cuerpo técnico han sido perjudicados de forma alevosa, interpretando de manera maliciosa e intencionada la tecnología VAR”, dijo Boca en un comunicado en referencia a un gol anulado por supuesta posición adelantada tras una revisión en video.



El club argentino recordó que hace una semana en le partido de ida también se le había anulado un gol legítimo por medio del VAR.



“Lo acontecido marca un hecho sin precedentes, por ser el único caso en donde ganando los dos partidos de la serie un club queda eliminado de la competencia”, lamentó Boca, que apuntó contra CONMEBOL: “Situaciones como las vividas en las últimas jornadas dejan en manifiesto el manejo tendencioso de nuestro fútbol continental”.



“Una vez más hemos sido perjudicados por decisiones que poco tienen que ver con lo deportivo y mucho con el manejo arbitrario de una competición que no lo merece”, insistió.



Boca afirmó que el fallo arbitral y las provocaciones de la directiva del Atlético Mineiro fueron los detonantes de los graves incidentes que se produjeron en los vestuarios del Mineirao entre sus futbolistas con personal de seguridad. Imágenes de video muestran a miembros del equipo lanzando puñetazos y objetos contra guardias de seguridad.



Cinco jugadores, dos dirigentes y un integrante del cuerpo técnico de Boca declararon en la comisaría por daños y desacato a la autoridad. Todo el trámite se realizó con los involucrados dentro del autobús para evitar romper la burbuja sanitaria que impone CONMEBOL.



“Hay que entender al jugador de Boca la calentura que tiene después de ser despojado”, dijo el presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, en declaraciones a radio La Red de Buenos Aires. “Pasa porque es una olla a presión, le estas dando, dando y un día explota”.



El directivo argentino, que no estuvo presente en Brasil, denunció que el presidente del Mineiro, Sérgio Coelho, “le faltó el respeto a nuestra institución” al mofarse de sus jugadores.



Más temprano, Atlético Mineiro había manifestado en Twitter que los jugadores de Boca trataron de irrumpir a la fuerza en sus vestidores y en los del árbitro. Agregó que destruyeron barandas y refrigeradores de agua.



Agregó que su presidente Coelho, habló con las fuerzas de seguridad para que los jugadores de Boca declarasen a la policía sobre el incidente sin el riesgo de ser arrestados.



Este escándalo se suma a una larga lista de controversias que se vienen dando en Sudamérica a partir del uso del VAR. La semana pasada CONMEBOL suspendió por tiempo indeterminado al árbitro principal y al responsable del VAR que dirigieron el partido de ida Boca-Mineiro y también al equipo arbitral que anuló un gol de Cerro Porteño por una posición adelantada inexistente en la derrota ante Fluminense en Asunción.



“El VAR vino para ayudar y hoy nos damos cuenta que nos está perjudicando. Esto es un despojo total, ganar dos partidos y nos estar clasificados no es serio”, lamentó Ameal.



Atlético Mineiro se enfrentará en cuartos a quien gane entre los clubes argentinos River Plate y Argentinos Juniors, que empataron su duelo la semana pasada 0-0.