EN VIVO: Honduras pierde 0-1 contra Qatar en el BBVA Compass de Houston

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- La Selección de Honduras está perdiendo 0-1 contra Qatar en el cierre del grupo D de la Copa Oro 2021.

Minuto a minuto

Min 45+4 | ¡Final del primer tiempo! Honduras deberá componer el esquema para buscar el partido en el complemento.



Min 45 | El árbitro decreta cuatro minutos de descuento.



Min 44 | Entra Marcelo Pereira y sale Maynor Figueroa por lesión. ¡Honduras es un hospital!



Min 44 | Buba López la mandó al tiro de esquina. El arquero hondureño reboró en el paral.



Min 42 | La afición de Honduras en el BBVA Compass está alentando al equipo catracho.





Min 40 | ¡Grande Buba! Tapó el penal y en el remate la sacó con la frente. Queda lesionado en el césped.



Min 39 | Penal para Qatar. Maynor Figueroa derriba a un jugador qatarí.



Min 38 | Tiro de esquina para Qatar. Leverón sacó la pelota de manera peligrosa.



Min 36 | Honduras no logra conectarse en la ofensiva. La salida de Quioto mermó el ataque de la H ante Qatar.



Min 30 | Tarjeta amarilla para Jerry Bengtson por falta por la espalda contra un jugador de Qatar.



Min 25 | Homám Amed anotó un golazo casi sin ángulo al marco que defiende Buba López.





Min 24 | ¡Gol de Qatar!



Min 23 | Se prepara Jerry Bengtson para ingresar. Romell Quioto no podrá seguir, recae nuevamenta en la lesión.



Min 20 | ¡La voló a las gradas Pedro Miguel de Qatar! Honduras se salva.



Min 19 | ¡Grande Buba López! atajó un centro peligroso de Qatar.



Min 15 | ¡Malas noticias para Honduras! Romell Quioto saldrá del campo por lesión y en su lugar ingresará Jerry Bengtson. Se vuelve a lesionar el romántico.



Min 14 | ¡Romell Quioto estuvo a punto de marcar el primero para Honduras!



Min 12 | Tiro de esquina para Honduras. Félix Crisanto no pudo centrar.



Min 10 | Honduras todavía no logra una jugada de peligro en el área de Qatar.



Min 7 | Tiro libre para Qatar. El remate pegó en Alex López.



Min 4 | Tiro de esquina para Honduras. Quioto ya mete peligro en el área de Qatar.



Min 3 | Honduras juega cauteloso en los primeros minutos.



Min 1 | ¡Inició el partido!¡ Vamos Honduras!



7:25 PM | Suena el himno de Qatar en Houston.



7:23 PM | ¡En estos momentos se canta el Himno Nacional de Honduras!



7:19 PM | Honduras será dirigida por Arnold Cruz. Fabián Coito dio positivo al covid-19 y está aislado en el hotel donde está concentrada la Selección de Honduras.



7:10 PM | Catar: Meshaal Barsham, Pedro Miguel, Khoukhi Boualem, Homam Ahmed; Bassam Al Rawi, Abdelkaeim Hassan, Karim Boudiaf, Akram Afif; Abdelaziz Hatim, Hassan Al Haydos, Al Moez Ali DT: Félix Sánchez.



7:09 PM | Honduras: Luis López, Félix Crisanto, Johnny Leverón, Maynor Figueroa; Kevin Álvarez, Diego Rodríguez, Deybi Flores, Alex López; Bryan Acosta, Jhow Benavídez y Romell Quioto. DT: Fabián Coito



7:08 PM | ¡Alineaciones oficiales!



La Previa



Después de un sufrido y gustado triunfo de la H ante Panamá, la Selección de Honduras buscará este martes cerrar primero del grupo D de la Copa Oro en el duelo ante Qatar.



El equipo de Fabián Coito llega a este duelo con el respiro de la clasificación a los cuartos de final. Sin embargo, si pierde ante los qataríes, obligaría a la Bicolor jugar contra México, rival que nadie quiere enfrentarse.



El Salvador sería el rival de Honduras si los de Fabián Coito triunfan o sacan un empate ante Qatar.



Para este duelo, Honduras llega con una baja muy importante; Alberth Elis, el delantero del Boavista de Portugal, no podrá jugar más este torneo por una lesión que sufrió en el partido ante Panamá.



Muma Fernández y Edwin Solano están casi descartados tras dar positivos al covid-19.

Probables alineaciones:

Honduras: Luis López; Félix Crisanto, Kevin Álvarez, Maynor Figueroa, Diego Rodríguez, Deybi Flores, Boniek García, Johnny Leverón, Jerry Bengtson, Alexander López y Romell Quioto.



DT: Fabián Coito.



Qatar: Meshaal Barsham; Pedro Miguel, Tarek Salman, Khoukhi Boualem, Homam Ahmed, Abdelkarim Hassan; Karim Boudiaf, Abdelaziz Hatim, Akram Afif; Al Moez Ali) y Mohammed Muntari.



DT: Félix Sánchez.



Estadio: BBVA Stadium, Houston, Texas, Estados Unidos.



Hora: 7:00 PM