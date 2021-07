Honduras buscará clasificar a cuartos de la Copa Oro ante Panamá

HOUSTON, ESTADOS, UNIDOS.- La Selección Honduras que es dirigida por el uruguayo Fabián Coito, buscará este sábado clasificar a los cuartos de final de la Copa Oro 2021.



Para lograrlo, no será fácil, tendrá a una Panamá con sus mejores hombres en la cancha. Tomás Christiansen, entrenador de los canaleros, está conciente de lo que representa Honduras en el grupo D.



"Todos los partidos son importantes, si es contra Granada, Qatar al final tenemos que jugar contra todos, enfrentamos al campeón de la Copa Asia, ahora a Honduras que viene de resultados positivos no solamente del 4-0, sino viendo el partido que hicieron que hasta el error del portero de Granada ellos estuvieron con aproximaciones importantes, peligrosas y partir de allí la calidad e intensidad de Honduras marcó el partido y el resultado”, ratificó el técnico danés sobre la H.



Por otra parte, Fabián Coito, espera un partido diferente antes los canaleros. "No hay dos partidos iguales cuando cambian las características del equipo rival y pueden haber cambios de futbolistas pensando en alternar, en tener gente fresca".



El partido que estaba para jugarse a las 7:00 de la noche (Hora de Honduras), tuvo que ser cambiado a las 8:30 debido a las condiciones meteorológicas que imperan en la ciudad de Houston.

Posible once

Diario Marca de España, dio a conocer un posible once de Honduras ante Panamá. Saldría con: Buna López, Crisanto, Álvarez, Maynor Figueroa, Leverón, Bonieck, Deybi Flores, Alex López, Benavídez, Quioto y Alberth Elis.



Debido a los casos positivos (Solani Salano y Muma Fernández) de coronavirus que se han reportado en las últimas horas en la Selección de Honduras, las medidas de bioseguridad se han fortalecido en la concentración de la H en la ciudad de Houston.

Datos del partido

Partido: Honduras vs Panamá

Hora: 8:30 PM

Lugar: BBVA Compass de Houston

Transmite: Deportes TVC / ESPN