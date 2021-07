Divulgan audio de Florentino Pérez sobre Casillas y Raúl: “Las dos grandes estafas del Madrid”  

MADRID, ESPAÑA.- Una nueva polémica surgió desde el interior del Real Madrid tras que El Confidencial de España divulgara audios del 2006 donde se escucha al actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, hablando mal sobre dos leyendas históricas del club.



Pérez está en el ojo de la tormenta luego que se reveló el pensamiento que tenía sobre los exfutbolistas Iker Casillas y Raúl González, quienes son íconos del elenco de España.



“Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. No lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que le adoran, quieren hablar con él. No sé. Le defienden tanto. Pero bueno, es una de las grandes estafas. La segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas”, se escuchó en el audio con la voz de Florentino Pérez.



Asimismo, el diario español reveló otro audio donde se le oye a Florentino Pérez desprestigiar aún más la imagen del exdelantero merengue Raúl González.



“Raúl es malo, se cree que el Madrid es suyo y utiliza todo lo que hay en el Madrid, todo lo que ha desarrollado, para su propio beneficio. Él y su representante. Él es el culpable de que el Madrid vaya mal... Mira, yo me he ido entre otras cosas por él”, dijo el presidente del equipo más ganador de Europa.



Respecto a Iker Casillas, hay otro diálogo divulgado por El Confidencial donde se le escucha a Pérez soltar algunas frases contra el exportero.



“Pobre hombre, no tiene dos dedos de frente. No te preocupes. Yo le conozco perfectamente bien. Es como un niño pequeño. Es como un monigote. Una cosa infantil”, aseguró.



Tras los audios divulgados, Florentino no ha dicho nada al respecto, pero el elenco de Real Madrid ya está en la víspera de la pretemporada.

