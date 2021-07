Orinson Amaya sobre Héctor Vargas: “Le faltan ‘güevos’, lo maneja su esposa...”

SAN PEDRO SULA.- El presidente del Verde Orinson Amaya le contestó a Héctor Vargas, quien se marchó por la cocina del Montruo después de cuatro años de luna de miel.



“Eso que anda diciendo que no lo llamamos es pura paja”, dijo furioso en el programa Panorama Deportivo. “Dice que hay problemas financieros y a los jugadores solo se les quedó debiendo 12 días y ayer mismo se les pagó”, agregó el empresario de las baleadas.



Y luego subió el tono y metió hasta a la esposa del León: “Este señor viene a arreglar el problema de tú a túytrae a la esposa y me graba toda la conversación, eso no es leal; busquen a los jugadores para que se den cuenta quién es Héctor Vargas, una persona que maltrata a los futbolistas y que nos metióaesos paquetones de Kevin Hoyos, un físico-culturista, y Ryduan Palermo, al que trae por la amistad con su papá”.



Amaya, que el martes presentó a Martín García al plantel, siguió echando leña al fuego: “Él andaba buscando que lo despidiera pero no tuvo el valor de decirlo porque quien maneja esa situación es su esposa... le faltan ‘güevos’ para decirlas cosas y cuando quiera arreglar la situación ya conoce mi oficina pero que llegue solo”.



Y finalmente el hombre fuerte del Monstruo sentenció: “No lo considero mi amigo pero tampoco mi enemigo, Héctor Vargas es un malagradecido porque se le pagó lo que trabajó. Le di tres años de trabajo, mi apretón de manos como amigo, le entregué mi amistadyme paga con esto”.