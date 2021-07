España no se sacude de sus fallos de definición

SAN PETERSBURGO, RUSUIA.- España se ha entreverado en las semifinales del Campeonato Europeo como la selección más goleadora del torneo.



Pero no se engañen.



El talón de Aquiles de España en su empeño por un tercer título continental en las últimas cuatro ediciones está en sus deficiencias en el ataque.



Basta con la visto en la victoria ante Suiza en los cuartos de final de la Euro 2020 el viernes, como ejemplo.



La Roja ibérica remató 28 veces al arco en un partido que se fue una prórroga y se definió por penales, con los suizos jugando en inferioridad numérica durante 45 minutos. Acabó siendo una especie de práctica de tiro ante Yann el arquero suizo Yann Sommer, quien trabajó a destajo.







Dinamarca volverá a pisar unas semifinales de Eurocopa gracias a su triunfo por 2-1 sobre República Checa #Deportes #Dinamarca #Eurocopahttps://t.co/v7faKNwNrH — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) July 3, 2021





Y así las cosas, España completó los 120 minutos dependiendo de un autogol para empatar 1-1. También falló sus dos remates en una tanda de penales cargada de desaciertos que eventualmente ganó por 3-1.



El problema para el técnico español Luis Enrique es que no tiene otras variantes.



Su delantero titular Álvaro Morata cuenta con el respaldo total de Luis Enrique. Pero esta no es la primera vez en su carrera que la falta de confianza carcome a Morata. El ariete de la Juventus también ha tenido que lidiar con un torrente de insultos en las redes sociales tras desperdiciar una infinita cantidad de ocasiones de gol en la fase de grupos.



Gerard Moreno es el otro atacante en el plantel español e ingresó por un extenuado Morata a los 54 minutos del choque contra Suiza. El atacante del Villarreal, autor de 30 goles la pasada temporada en España, dispuso de cuatro ocasiones propicias para anotar — una a quemarropa — pero las falló todas.



España lidera el torneo con 12 goles, pero Moreno sigue esperando por su primera conquista y Morata ha facturado dos.



“Es bastante evidente la situación que han vivido Morata y Gerard”, dijo Luis Enrique.



El seleccionado español lamentó las oportunidades malogrados, sobre todo cuando quedaron once contra diez.



“Hemos sido merecedores de no llegar a los penales", analizó Luis Enrique tras el pase a las semifinales. "Sommer ha estado espectacular, hasta seis ocasiones claras tuvimos... y al final tuvo que ser en los penaltes, que para nada son una lotería. Influyen muchas cosas: la tensión, la habilidad de los porteros, cosas que son imposibles de entrenar pero cuando caen de tu lado es muy bonito”.



España se ha colado en las semifinales de una manera poco usual, con empates en sus primeros dos partidos — facturando apenas un gol en 29 remates a puerta ante Suecia y Polonia — antes de soltarse al vapulear 5-0 a Eslovaquia en un duelo a vida o muerte.



Y luego se dio la frenética victoria 5-3 ante Croacia en octavos, la cual insinuaba que España al final había tocado la tecla en su ataque.



Pero Suiza volvió a dejarles en evidencia.



Algo que deja satisfecho a Luis Enrique es que España cuenta con seis goleadores distintos en esta Euro 2020. Sus mediocampistas se entienden muy bien, liderando el torneo con una posesión que excede el 67% y la mejor precisión de pases de todos los equipos con 89,4%.



Según las estadísticas de la UEFA, España ha generado 365 proyecciones ofensivas en el torneo — 69 más que el segundo Italia. Apenas tres selecciones han superado las 200.



Todo eso sería estupendo si sus delanteros supieran perforar las redes. Pero no ha sido así y España se apresta a enfrentar a Italia, un conjunto más rocoso en defensa, en su semifinal.