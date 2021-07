España avanza a semifinales de la Euro al vencer a Suiza por penales

España no pisaba unas semifinales de Eurocopa desde 2012, cuando acabó ganando el torneo disputado en Polonia y Ucrania. Foto: AFP

SAN PETERSBURGO, RUSIA.- España volvió a unas semifinales de la Eurocopa después de eliminar en la tanda de penales (3-1, 1-1 en el tiempo reglamentario) a una Suiza que se quedó con diez al final del segundo tiempo, este viernes en el estadio Krestovski de San Petersburgo.



Unai Simón, arquero español, se alzó como el protagonista de la tanda al detener dos disparos y Mikel Oyarzabal convirtió la pena máxima decisiva.

"El fútbol ha sido justo, somos justos vencedores", dijo el portero al término del encuentro.



"No se podía fallar, por suerte ha ido dentro", explicó de por su parte Oyarzabal sobre su disparo. "Por el camino se te pasan muchas cosas por la cabeza y encima el balón estaba lejos. Pero tenía las cosas claras".



En el tiempo reglamentario, España se había adelantado pronto con un autogol de Denis Zakaria (8), a quien golpeó un fuerte disparo de Jordi Alba, pero Suiza empató en la segunda parte por medio de su capitán este viernes, Xherdan Shaqiri (68).



La 'Nati' se quedó con diez jugadores en los compases finales del partido por una fea entrada de Remo Freuler (77) a Gerard Moreno.



España no pisaba unas semifinales de Eurocopa desde 2012, cuando acabó ganando el torneo disputado en Polonia y Ucrania. En dicha ronda se verá las caras contra el vencedor Italia en Wembley.



La selección dirigida por Luis Enrique comenzó de la peor manera la tanda de penales, cuando Sergio Busquets mandó al poste el primer lanzamiento. Rodri Hernández también falló el tercer disparo, detenido por el suizo Yann Sommer.



Sin embargo, Simón palió los errores de sus compañeros desde los once metros y, después de encajar el lanzamiento de Mario Gavranovic, paró los penales de Fabian Schär (el segundo) y Manuel Akanji (tercero). Ruben Vargas mandó a las nubes el cuarto lanzamiento de Suiza.



En la prórroga España había aprovechado su superioridad numérica para asediar el área de la 'Nati', pero la falta de acierto de sus atacantes, especialmente Gerard Moreno, y las buenas intervenciones de Sommer condujeron a la lotería de los penales.



Antes, en los 90 minutos reglamentarios, se vio a una 'Roja' mucho menos fresca que en sus anteriores partidos, con Suiza generando peligro con muy poco y rozando el gol en cada córner a favor.

Suiza genera en los córners

Jordi Alba empaló con la izquierda un centro desde la esquina de Koke y su chut entró en las redes después de que lo desviara Denis Zakaria (8).



España pudo aumentar su ventaja nuevamente a balón parado, con un golpe franco de Koke cerca de la frontal del área, que rozó el larguero (17), y por medio de un cabezazo de César Azpilicueta a la salida de un córner que detuvo con solvencia Yann Sommer (25).



Los problemas se acumularon en el bando helvético con la lesión de Breel Embolo que tuvo que ser reemplazado por Ruben Vargas (23). La 'Nati' ya había perdido para el partido de este viernes a su capitán, Granit Xhaka, por acumulación de tarjetas amarillas.

Los hombres de Luis Enrique quisieron dormir el duelo en los quince minutos finales del primer tiempo, pero Suiza se revolvió, molestando a los españoles con su presión y avisando con dos testarazos en saques de esquina de Akanji (34) y Silvan Widmer (39).



El guion del partido no cambió tras el paso por vestuarios. España sumaba un disparo a puerta de Dani Olmo (47), que acababa de entrar por Pablo Sarabia, pero los suizos no necesitaban esforzarse mucho para llevar peligro a la puerta ibérica, como en un remate de cabeza de Akanji (48).

El héroe fue Simón

De nuevo tras un córner, Zakaria se quedó a un palmo de lograr el 1-1, pero su testarazo se marchó rozando el poste derecho de Unai Simón (56).



Tanto estaba avisando Suiza que al final tuvo su merecido premio. Tras un error de los centrales españoles, Freuler asistió a Shaqiri para que pusiera las tablas en el marcador (68).



El propio Freuler iba a ser protagonista otra vez pero en esta ocasión negativamente. El centrocampista del Atalanta cometió una dura entrada sobre Gerard Moreno y el árbitro no dudó en mostrarle la roja directa (77).



Ya en la prórroga España asedió a Suiza. Gerard Moreno dos veces (93 y 100), Alba (96) y Marcos Llorente (97) tuvieron la mira desviada en el primer tiempo de la prolongación.



En la segunda parte pudieron marcar Llorente (110), Olmo (111) y nuevamente Moreno (117), pero Sommer no lo permitió.

Sin embargo el portero protagonista de la tanda de penales terminó siendo Simón.