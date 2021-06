El hondureño Héctor Martínez es nominado como el mejor futbolista joven del Leganés   

MADRID, ESPAÑA. El viaje que hizo por un mes para conocer España hace unos años, se convirtió en un sueño para el hondureño Héctor Martínez porque fue elegido como el mejor futbolista joven 2021 del equipo Leganés, club español.



El catracho que recién cumplió 21 años, hace unos meses acaparó las portadas de los medios de Honduras tras ser fichado por la Sub-21 de los Pepineros.



Meses más tarde, el fruto del talento del jugador que nació en San Pedro Sula está saliendo a flote, pues en una jornada de premiación en España donde fueron seleccionados varios deportistas, artistas y modelos, el catracho puso en alto el nombre del país cinco estrellas al ser seleccionado como el mejor futbolista joven 2021 del equipo español.



"Este premio es para Honduras, para que el mundo vea que en Honduras hay talento, y dedicársela a mi tierra por todo el apoyo y cariño que me han brindado en todo este tiempo", dijo Martínez en una entrevista EL HERALDO, tras ganar el premio.



Para el jugador este reconocimiento es sinónimo de "que vamos por buen camino, que estamos trabajando bien".



Honduras Sub-23

La Selección de Honduras Sub-23 está próxima a encarar los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, pero en la lista de los microciclos el nombre de Héctor Martínez aún no ha sido perfilado.



Aunque Martínez no esté en la Bicolor no es motivo para desmotivarlo porque asegura que eso lo hace trabajar más fuerte para lograr el objetivo.



"Cuando el profesor Falero (Miguel Falero, director técnico de la sub-23) decida de que podemos tener una oportunidad en la Selección, pues vamos a ir, siempre respetando su opinión", explicó Martínez a EL HERALDO.



"El no salir en la lista lo que me da es seguir trabajando, seguir por la misma línea y no bajarle, si no dar más para que el profesor vea que siempre estamos listos", concluyó el hondureño.



Héctor Martínez, un hondureño de 1.85 metros de estatura que nunca tuvo planes de ser futbolista o vivir en otro país, pero el destino lo llevó a enfilar en Leganés de España y ahora está destacando.