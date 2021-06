Así está la actividad de los legionarios hondureños en la MLS de Estados Unidos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El FC Dallas de Bryan Acosta logró vencer 2-1 al New England Revolution en la jornada de este martes en la MLS de los Estados Unidos.



El hondureño fue titular durante los 90 minutos. Además, el centrocampista recibió una tarjeta tarjeta amarilla al minuto 18, lo que de alguna forma condicionó su juego en el campo.



El autor de los goles del FC Dallas fue el juvenil Ricardo Pepi.

Nájar

En el juego entre DC United y el New York City, el equipo de Andy Nájar se dejó arrebatar el triunfo al último minuto.



Nájar ingresó en el complemento del partido cuando el juego iba a favor de United. Sin embargo, su aporte no fue de gran ayuda ya que el equipo se cayó en el segundo tiempo.



Por otra parte, el Sporting Kansas City, donde milita Roger Espinoza, logró ganar el encuentro ante Los Ángeles tras ir perdiendo con el gol tempranero del koreano Moon-Hwan Kim.



Alan Pulido y Daniel Salloi le devolvieron la vida al Kansas tras anotar en el complemento.



El Chino Espinoza jugó 85 minutos del partido.



Con este resultado, el Kansas acumuló 23 puntos y se mantiene segundo lugar detrás del Seattle Sounders en la conferencia del oeste.

Próximos partidos

DC United vs Toronto / 03 julio

Sportin Kansas vs La Galaxy / 04 julio

Dallas vs Vancouver Whitecaps / 04 de julio