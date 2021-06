Con Elis apurado en su recuperación, Honduras completa su segundo entrenamiento

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- La Selección de Honduras no para de entrenar, sus objetivos son claros: hacer un buen papel y por qué no conseguir ser campeones de la Copa Oro.



Con Alberth Elis y Edrick Menjívar en recuperación, la H completó este martes su segundo entrenamiento del último microciclo en el estadio Morazán de San Pedro Sula.



Los 20 jugadores convocados comenzaron el entrenamiento corriendo alrededor de la cancha y luego con los estiramientos. Posteriormente, realizaron trabajos de fuerza con unas llantas al estilo CrossFit y aeróbicos.



La nómina oficial de los jugadores que estarán en la Copa Oro se hará oficial mañana por Fabián Coito.



La Bicolor estará trabajando en San Pedro Sula hasta el 9 de julio, después los seleccionados viajarán a Houston, Estados Unidos, para encarar el certamen de selecciones.



La "H" integra el Grupo D junto a Panamá, Granada y Qatar. Debuta en el torneo el martes 13 de julio ante los caribeños.