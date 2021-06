Ucrania pasa a cuartos de la Eurocopa tras ganar a Suecia en prórroga (2-1)

GLASGOW, REINO UNIDO.- Ucrania derrotó a Suecia en la prórroga 2-1, este martes en octavos de final de la Eurocopa-2020, y se medirá con Inglaterra el sábado en Roma en busca de un puesto en semifinales.



Un gol de cabeza 'in extremis' de Artem Dovbyk (120+1) en el Hampden Park de Glasgow evitó los penales, después de que el sueco Emil Forsberg (43) respondiese a la apertura del marcador por medio de Oleksandr Zinchenko (27).



La 'Sbirna' jugó los últimos minutos con un hombre más por la roja directa que vio Marcus Danielson (99) por una entrada peligrosa sobre Artem Besedin.



A centro desde la banda izquierda de Zinchenko, Dovbyk, que había entrado desde el banco 15 minutos antes, envió un testarazo peinado al fondo de la red que permitió a ucrania sellar su mejor clasificación en una Eurocopa.



Los ucranianos ya habían disputado un partido de cuartos de final, pero fue en el Mundial, en 2006, cuando el hoy seleccionador Andrey Shevchenko estaba encargado de marcar los goles y no de elegir el once y la táctica.



Esta clasificación es ya un éxito para la selección de Europa del Este, y podría pasar a ser una gesta en caso de eliminar a Inglaterra.



El último de los octavos de final de la Eurocopa no pasará a la historia por su belleza, y después del 5-3 de España a Croacia, o del 3-3 entre Francia y Suiza se hicieron tediosos por momentos para cualquier espectador imparcial.



Ni siquiera los disparos a la madera -dos para Suecia (Forsberg), y uno para Ucrania (Serhiy Sydorchuk)- rompieron la tónica.



Pero Ucrania, con sólo una victoria en la fase de grupos, que superó como tercero, está ya entre los ocho mejores de Europa.