Pareja de Gastón Díaz sobre su fichaje en Olimpia: "Felicidades,mi vida, tan merecido"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras ser fichado por Olimpia, la pareja sentimental de Gastón Díaz, Daiana Anabellaar, le dedicó este día emotivas palabras de cara al reto de jugar en el Rey de Copas de Honduras.



"Te amamos y como te digo siempre a dejar huella campeón", expresó Daiana Anabellaar al nuevo jugador de Olimpia.



"Seguro mirando atrás te das cuenta de que si no fuese por lo que pasó no estarías donde estás", escribió en alusión al pasado del futbolista.



"Que aquel momento que pensabas que nada merecía la pena, no era solo el principio de algo mucho mejor. Porque pasamos malísimas y no fue nada fácil, mi amor, que solo nosotros dos Sabemos, hoy ya lo podemos contar", agregó.



"Felicidades. Tan merecido todo esto y acá estamos como siempre para desarmar y armarnos en cada nuevo lugar , y hacerlo nuestro hogar, porque si estamos los 4 todo es más fácil porque este es nuestro mejor equipo", concluyó Anabellaar quien además es licenciada de Recursos Humanos y propietaria de negocios, según su perfil de Instagram.



La pareja tiene dos hijos: una niña y un niño menores de edad. En sus fotos muestran lo felices que son.



