Argentina y Chile, las amenazas para Brasil en Copa América  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Albiceleste y la Roja se perfilan como los máximos contendientes del anfitrión y último campeón de la Copa América tras sellar el lunes el pase a los cuartos de final, cuando todavía les resta un partido para cerrar la fase de grupos.



El capitán Lionel Messi igualó la marca de 147 partidos jugados con el seleccionado de Argentina, que era patrimonio del ex mediocampista Javier Mascherano, en la ajustada victoria 1-0 sobre Paraguay. El astro, con un físico que empieza a sentir el rigor de una temporada extenuante, fue menos preponderante que en las anteriores presentaciones. En esta oportunidad, su equipo prevaleció por el orden defensivo.



“Otra victoria importante para seguir creciendo. Orgulloso por haber podido vestir la celeste y blanca tantas veces como mi amigo Masche ”, publicó Messi en sus redes sociales.



Argentina tiene por delante varios días de descanso antes de encarar la etapa decisiva de la Copa América. En siete días cierra la primera ronda ante Bolivia, un compromiso al que podría echar mano a varios suplentes, aunque no habría que descartar a Messi.



“Viene jugando todos los partidos y es muy difícil no contar con él, sinceramente", dijo el técnico Lionel Scaloni. "Aun estando cansado, sigue marcando la diferencia”.



Para los argentinos, líderes del Grupo A con siete puntos, es vital asegurarse el primer puesto ya que así evitan toparse con Brasil antes de la final. También precisan que sus centro-delanteros — Lautaro Martínez, Sergio Agüero y Joaquín Correa — tengan acierto goleador, dado que aún no convierten en el certamen.



El affaire por transgredir la burbuja sanitaria con un peluquero no desvió a Chile de su objetivo. Con diez jugadores en el tramo final por la lesión de Erick Pulgar, la Roja empató 1-1 ante Uruguay.



“En Chile uno ya está acostumbrado, siempre buscan cosas donde no hay así que nada", dijo su máxima figura Arturo Vidal, uno de los involucrados. "Nosotros estamos muy concentrados, estamos unidos, sabemos que cometimos un error con lo del peluquero, no lo quisimos hacer con maldad pero bueno, ya está”.



La propia federación chilena informó que algunos jugadores permitieron el ingreso del estilista a la concentración en Brasil, lo cual está prohibido según los protocolos impuestos por la pandemia de coronavirus.



El escándalo hizo recordar a lo que sucedió en la Copa América 2015 cuando el propio Vidal sufrió un accidente automovilístico en momentos en que debía estar concentrado con el resto de la selección. Tras impactarse en su Ferrari, el astro chileno dio positivo en los controles de alcoholemia. La historia terminó con la Roja levantando su primer trofeo.



Aunque está clasificado, Chile (5) tampoco bajará la guardia el jueves ante Paraguay (3) con el objetivo de terminar lo más alto de su zona. Preocupan las lesiones de Guillermo Maripán, Vidal y Eduardo Vargas, que al anotar el tanto contra Uruguay suma 14 en la historia de la Copa América y quedó a tres del brasileño Zizinho y del argentino Norberto Méndez, los máximos artilleros.



Un gol en contra del propio Vidal puso fin a la sequía de Uruguay, que llevaba cuatro partidos oficiales sin anotaciones pese a contar con dos de los delanteros más prolíficos del continente, Luis Suárez y Edison Cavani.



A la Celeste (1) nunca hay que subestimarla, pero se jugará mucho más que la clasificación el próximo jueves ante Bolivia (sin puntos) en momentos en que asedian las críticas por la baja producción futbolística del equipo.



“No nos ha sido fácil...esperemos soportar el esfuerzo y luchar por lo que queremos, por la gente que cree en la selección y por nosotros mismos”, apuntó el veterano entrenador Oscar Tabárez.



La Verde podrá contar con su goleador histórico Marcelo Martins, que cumplió con la sanción de un partido que le impuso CONMEBOL por sus críticas a la organización tras contraer COVID-19.

Clasificados

En el Grupo B, en el cual Brasil ya está clasificado con seis puntos, el resto está por verse. Sin margen para otro traspié, Ecuador (1) jugará el miércoles ante un Perú (3) revitalizado tras lograr su primera victoria sobre Colombia (4).



Los colombianos también se jugarán buena parte de su suerte ante los anfitriones.



Venezuela (2) tendrá jornada libre.



Los cuatro de cada zona disputarán los cuartos de final a partir del 2 de julio.