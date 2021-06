Francia-Portugal, campeón del mundo vs. campeón de Europa

BUDAPEST.- Francia ya se clasificó y Portugal podría avanzar a los octavos de final del Campeonato Europeo incluso perdiendo. Por ello, el esperado encuentro del miércoles entre estos dos pesos pesados, candidatos al título, podría carecer de una gran carga emotiva, a menos que Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé decidan montar un espectáculo aparte.



Los resultados del lunes garantizaron que Francia avanza a la siguiente fase, en el peor de los casos como uno de los mejores terceros puestos. Portugal también se clasificaría incluso si pierde por no más de un gol de diferencia y Hungría no le gana a Alemania en el otro partido del Grupo F.



Francia suma cuatro puntos, Alemania y Portugal tres y Hungría uno.



El partido será una reedición de la final del último Campeonato Europeo, que Portugal ganó 1-0 en París.



El técnico de Francia Didier Deschamps dice que su equipo no se va a relajar.



“Queremos terminar primeros y para ello hay que ganar”, sostuvo. “Depende de nosotros”.



El ganador del grupo enfrentará a un tercer puesto en octavos.



Alemanes y portugueses también podrían ganar el grupo en caso de triunfar. En estos momentos ambos tienen el mismo saldo de goles. Los alemanes no la tendrán fácil ante Hungría, que conserva igualmente posibilidades de avanzar ganando.



Portugal no tiene problemas para anotar. Lleva cinco tantos en dos partidos, tres de ellos obra de Cristiano Ronaldo. Pero su defensa no da garantías. Alemania le hizo cuatro.



Lo contrario ocurre con Francia. Pese a contar con figuras descollantes, su ataque no está funcionando. “Les Bleus” vencieron 1-0 a Alemania (con un gol en contra de los alemanes) y empataron 1-1 con Hungría.



Mbappé marcó 42 goles con Paris Saint-Germain y Karim Benzema 30 con Real Madrid esta temporada. Pero ninguno de los dos anotó en la Euro 2020 por ahora.



Por otro lado, una nueva lesión de Ousmane Dembélé, que lo dejó afuera del torneo, disminuyó las variantes ofensivas de Deschamps.



Portugal, por su parte, cuenta con un Cristiano Ronaldo afilado. El delantero de Juventus le sacó tres goles a Michel Platini al tope de la tabla de máximos cañoneros del Campeonato Europeo, donde suma 12 dianas. Y está a tres goles de la marca histórica de goles anotados con una selección, en poder del iraní Ali Daei, autor de 109.



A los 36 años, Cristiano sigue siendo un terror para las defensas.



“Se mueve por todo el frente de ataque. Los defensores tienen que hablar constantemente para no darle espacio”, declaró el defensor francés Lucas Digne. “Es extraordinario lo que ha hecho en su carrera. Su dedicación es un ejemplo para todo jugador”.